Belen e Stefano De Martino in crisi? Risposta epica, devi leggerla!

Dopo le recenti voci che danno Belen e Stefano De Martino in crisi arriva la risposta epica da parte del ballerino

Si tratta di una delle coppie più chiacchierate degli ultimi anni. Belen Rodriguez, showgirl, ballerina, presentatrice e modella argentina, e Stefano De Martino, ballerino, modello e presentatore napoletano, fanno ancora parlare di loro e sono nuovamente al centro della scena del gossip italiano.

Da giorni, infatti, si è fatta strada la voce insistente che dà i due in profonda crisi. Secondo alcuni, infatti, il ballerino e presentatore napoletano starebbe trascurando la modella argentina a causa dei suoi continui impegni lavorativi e privati. Ma, a seguito di queste voci, arriva la risposta epica da parte del ballerino. Ecco cos’ha affermato.

Belen e Stefano De Martino in crisi? Arriva la risposta epica

Negli ultimi giorni l’attività social della bellissima e amatissima Belen Rodriguez è diminuita drasticamente, tanto da causare profondi sospetti nei suoi fan. La pausa sui social da parte della ballerina ha infatti scatenato le indiscrezioni riguardo una crisi presunta tra la giovane coppia.

Ma a rispondere direttamente alle voci è stato lo stesso Di martino che, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato una story in cui ha chiarito una volta per tutte l’attuale situazione che la coppia più amata della tv, formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez, sta vivendo.

Tra le Stories pubblicate dal ballerino campano, infatti, è stata pubblicata una splendida foto di Belen scattata nel momento di un bellissimo tramonto. Una prova del fatto che, tra i due amatissimi personaggi dello spettacolo italiano, vi sia ancora un forte sentimento e una grande intesa.

Nonostante il ritorno dell’amore tra i due, non vi era stata data una comunicazione ufficiale ed entrambi hanno deciso di non pronunciarsi attivamente sui social a riguardo. Proprio per questo, la “risposta” di Stefano De Martino alle voci ha un sapore molto dolce per chi fa il tifo per la coppia più chiacchierata al momento.

La foto che vede protagonista Belen davanti ad un meraviglioso tramonto è molto probabilmente il tentativo (ben riuscito) da parte di Stefano De Martino di zittire le voci che vogliono la coppia in crisi, pur restando nell’indiscrezione che ha caratterizzato il ritorno della coppia.