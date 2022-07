Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento della soap opera che sta facendo impazzire tutti.

Anche oggi, 14 luglio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Terra Amara, il programma che è iniziato da poco e vede al centro la storia di una coppia che deve scappare perchè accusata di omicidio.

Al momento hanno trovato rifugio in una tenuta e stanno lavorando facendo credere a tutti però che sono fratello e sorella, ma le cose non andranno per il meglio, anzi, quindi vediamo che cosa vedremo oggi.

Terra Amara: Hunkar costringe Zuleyha a farlo

Iniziamo dicendo che Yilmaz è stato arrestato dopo la telefonata che Hunkar ha fatto, ovviamente la Polizia è accorsa per prendere questo assassino, secondo la donna, e lo ha portato in carcere ad Istambul.

La donna è assolutamente soddisfatta mentre Demir, ovviamente non è d’accordo con il gesto fatto e decide di dare una mano all’autista ma forse ha in mente un’altro piano segreto?

Per Demir, infatti, è stato un vero e proprio colpo di fulmine con Zuleyha ed il suo cuore batte all’impazzata per lei, come non era mai accaduto, ecco perchè cerca di aiutare l’uomo in questo momento molto difficile e nel mentre fa una corte serratissima a quella che per tutti è la sorella.

Arriva anche a fare una proposta di matrimonio alla Altun, che ovviamente resta completamente senza parole, ma che cosa deciderà la donna? Non ha intenzione di accettare assolutamente.

Zuleyha non vuole sposare il nipote della signore Azize, anche perchè lei è innamorata di suo marito, ovvero l’Akkaya, ma l’Hunkar non ha la minima intenzione che al nipote basti una risposta negativa, ricordandole che non è libera di scegliere quello che vuole.

Dopo averla ricattata, infatti, obbliga la donna a diventare la moglie del figlio, non ci sono altre cose da fare, ma siamo certi che qualcosa accadrà, non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 circa su Canale 5.