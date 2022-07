Laura Chiatti: il vestito si apre e li si vede proprio tutto

Laura Chiatti, l’abito non copre nulla! L’attrice si mostra più elegante che mai mettendo in mostra tutta la sua bellezza e sensualità.

Sin dagli esordi come cantante e modella nei vari concorsi di bellezza a cui ha partecipato, era chiaro fin da subito come il fascino di Laura Chiatti fosse davvero fuori dal comune; nel corso della sua successiva carriera da attrice ha continuato poi ad incantare tutti quanti.

Oggi, quando a giorni la Chiatti compirà la bellezza di quarant’anni, tutto sembra essere invariato; com visto di recente sul piccolo e sul grande schermo, il fascino della Chiatti è rimasto intatto, come dimostrano anche le continue foto aggiunte sul suo profilo Instagram.

Laura Chiatti, l’abito non copre nulla! Bellezza sublime per l’attrice, eccola

Apparizione dopo apparizione, sia al cinema che in tv (come ad esempio in Un posto al sole, Carabinieri e Incantesimo, oppure col ruolo in Ho voglia di te al fianco di Riccardo Scamarcio) la Chiatti è diventata una vera e propria icona di bellezza e sensualità, col suo corpo da modella, una lunga chioma bionda e dei profondi occhi verdi.

Ad aggiungere ulteriore bellezza alla Chiatti la maternità, arrivata al fianco del suo attuale marito Marco Bocci; i due hanno formato una famiglia e sono più felici che mai insieme ai loro due bambini, Enea e Pablo.

Sempre attivissima sui social, l’attrice non manca mai di postare attimi della sua vita quotidiana; questa volta, ha deciso di scattarsi un selfie per mostrare l’outfit e la particolare pettinatura, lasciando tutti i fan senza parole.

I lunghi capelli biondi sono pettinati in stile afro, ma a spiccare è il vestito fasciante nero che, oltre ad essere molto attillato, è dotato di una scollatura profonda e lascia scoperto il ventre. La silhouette dell’attrice viene enfatizzata al massimo, mentre il florido décollété sembra pronto a fare capolino dalla scollatura; bella come non mai, la Chiatti è un concentrato di sensualità ed eleganza.

Tantissimi i mi piace alla foto, così come i commenti sotto al post; i fan di ogni sesso amano davvero tantissimo l’attrice e, dopo l’apparizione in Più forti del destino e al cinema con Ero in guerra ma non lo sapevano, aspettano il suo prossimo progetto.