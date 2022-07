Colesterolo e pressione alta addio! Mangia questo alimento

Ecco un consiglio utile per contribuire ad abbassare il colesterolo mangiando questo magnifico alimento ricco di vitamine

Il colesterolo alto è un problema a cui prestare particolare attenzione. Si tratta, infatti, di una condizione che potrebbe contribuire all’insorgenza di patologie importanti come il diabete. Per evitare questo è sempre importante condurre una vita sana e una dieta equilibrata, chiedendo sempre il parere di un medico esperto e senza mai esagerare.

Informarsi correttamente e fidarsi dei medici, infatti, è importante per evitare di cadere nella trappola di abitudini sbagliate e dannose per il nostro organismo. È possibile, inoltre, affidarsi anche a prodotti naturali: ecco un consiglio utile per contribuire ad abbassare il colesterolo mangiando questo magnifico alimento ricco di vitamine.

Contribuisci ad abbassare il colesterolo con questo magnifico alimento

Prima di cominciare qualsiasi dieta o assumere abitudini nella propria vita quotidiana è sempre importante rivolgersi al proprio medico e capire, insieme all’esperto, come affrontare al meglio questo problema. Esistono, infatti, metodi molto utili che potrebbero contribuire ad abbassare il colesterolo, come questo magnifico alimento.

Assumere cibi naturali e genuini, infatti, è molto importante per il corretto funzionamento del proprio organismo ed è essenziale per dare un supporto al nostro corpo. Un esempio sono i pistacchi, ovvero i semi della pianta Pistacia vera.

La lavorazione del seme, il quale, prima di essere immesso sul mercato viene fatto essiccare per circa 72 ore, permette di ridurre l’umidità dell’alimento (la quale è di circa il 60%). Questo processo è fondamentale per evitare che insorga e proliferino muffe o batteri.

Si tratta di un alimento molto funzionale e utile alla nostra dieta. I pistacchi, infatti, sono ricchi di grassi monoinsaturi, polinsaturi e, in dimensioni minori, saturi. Questa composizione fa dei pistacchi un alimento particolarmente utile per l’alimentazione di tutti i giorni. Sono infatti consigliati circa 30gr di pistacchi al giorno.

I pistacchi, grazie alla presenza di fitosteroli, riuscirebbero ad abbassare i livelli di colesterolo e la pressione sanguigna. In questo modo, infatti, si ridurrebbero le possibilità di contrarre patologie che colpiscono l’apparato cardiovascolare. Inoltre, questi semi sono ricchi di proteine, fibre in grado di aumentare il senso di sazietà e altri nutrienti importantissimi, come i Sali minerali, il magnesio, il potassio e vitamine del gruppo B e K.