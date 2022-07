Automobile: lavala così senza sprecare acqua

Esiste un modo particolarmente efficace che ti permetterà di lavare la tua automobile senza sprecare acqua. Ecco come fare

In questo periodo difficile, segnato da una grave crisi economica e gravato da una situazione di siccità come non la si vedeva da decine di anni, è importantissimo assumere atteggiamenti e comportamenti utili alla collettività e in linea con quelle che sono le esigenze dettate dalle difficoltà ambientali.

Non è raro, infatti, avere la necessità di dover lavare la propria autovettura proprio in questo periodo dell’anno. I motivi possono essere tanti: matrimoni, feste, viaggi o semplicemente una pioggia sabbiosa che ha reso la nostra vettura inguardabile. In questo articolo, quindi, vogliamo mostrarti un modo particolarmente efficace che ti permetterà di lavare la tua automobile senza sprecare acqua. Ecco come fare.

Ecco come lavare l’automobile senza sprecare acqua

Recarsi ad un autolavaggio per pulire la propria macchina è certamente il modo migliore e veloce per raggiungere il proprio obiettivo. È necessario però tenere a mente che lavare la propria vettura vuol dire sprecare circa 150 litri di acqua. Si tratta di uno spreco che, soprattutto in questo periodo, andrebbe evitato.

Prima di decidere se lavare la propria macchina o meno, infatti, è sempre necessario stabilire se questo è davvero necessario, tenendo conto del fatto che, essendo un autovettura, questa sarà sempre esposta ad agenti esterni che potranno sporcarla.

Nel caso si decida di lavare la propria vettura, è necessario quindi applicare un metodo che permetta di non sprecare troppa acqua. Esistono diverse metodologie che permettono di lavare l’automobile senza sprecare acqua.

Il primo consiglio consiste nel lavare la macchina quando si è all’ombra. Il sole forte, infatti, potrebbe asciugare immediatamente la carrozzeria prima di completare il lavaggio, aumentando lo spreco di acqua e di detergenti.

Un ulteriore consiglio consiste nell’utilizzare detergenti concentrati. Questi prodotti, infatti, possono essere usati anche in quantità ridotte, in modo da non dover per forza utilizzare molta acqua per risciacquare. Inoltre, si diminuisce notevolmente l’impatto ambientale.

È possibile, inoltre, adottare la tecnica dei due secchi. In questo modo sarà possibile non sprecare più di 10 litri di acqua. Sarà necessario, infatti, munirsi di due secchi da 5 litri ognuno riempiendoli di acqua utile a risciacquare la propria macchina.