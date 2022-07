Caffè avanzato? Si può scaldare, la verità

Spesso può capitare di fare del caffè e non riuscire a consumarlo tutto. Ma è possibile scaldarlo successivamente? Ecco la verità

Fare il caffè è una delle abitudini più piacevoli e diffuse nel nostro Paese. Oltre ad una bevanda apprezzata da molti, il caffè rappresenta un vero e proprio modo di fare che, spesso, indica cordialità e disponibilità, soprattutto per gli ospiti.

Offrire un caffè, infatti, è spesso segno di amicizia e disponibilità nel voler realizzare qualcosa da condividere con l’ospite o il nuovo arrivato. Non è affatto un caso, infatti, realizzare con la propria moka del caffè più volte al giorno, ma è possibile scaldare il caffè avanzato? Ecco la risposta a questo importante dubbio.

Scaldare il caffè avanzato è sempre sconsigliato. Ecco perché

Non è affatto raro preparare del caffè con la propria moka e vederne avanzato una parte. Molte volte, infatti, non riusciamo a consumare del tutto la bevanda appena preparata e, ovviamente, decidiamo di conservarla e non buttarla. Ma, passate alcune ore dalla sua preparazione, è possibile scaldare il caffè per consumarlo nuovamente?

Il consiglio è quello di non scaldare mai il caffè avanzato, soprattutto per chi utilizza la moka. Pur essendo una bevanda particolarmente amata e consumata dagli italiani, è importante non riscaldarla. Questa bevanda rappresenta un valido alleato per il cervello, in quanto contribuisce al rilascio di dopamina e aiuta a restare svegli. Tuttavia, è importante non esagerare per non arrecare danni al fegato e agli altri organi.

Una bevanda bollente, così come viene consumato il caffè, potrebbe infatti arrecare danni anche importanti al nostro organismo. A specificarlo è la stessa Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro. Secondo l’Agenzia, infatti, le bevande troppo bollenti dovrebbero essere lasciate raffreddare prima di essere consumate. In questo modo potrebbero essere evitati potenziali patologie come alcuni tumori.

Ad arrecare danni al nostro corpo possono essere anche quelle bevande che, una volta raffreddate, vengono nuovamente riscaldate. Nel caso del caffè, infatti, se questo venisse riscaldato si andrebbe in contro alla perdita delle sue proprietà migliori, oltre ad un peggioramento del suo aroma e della sua composizione chimica. Questo perché il ph del caffè si trasformerebbe liberando tossine e sostanze potenzialmente cancerogene di cui sarebbe meglio fare a meno.