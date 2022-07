Flavia Vento e la confessione sull’alcool che ti spiazza: cosa ha detto la showgirl durante un’intervista radiofonica.

Flavia Vento è un personaggio televisivo ormai da diversi anni, anche se nell’ultimo periodo è stata coinvolta meno sul piccolo schermo. Di recente, l’abbiamo vista protagonista a La Pupa e il Secchione Show, anche se la soubrette ha poi deciso di abbandonare il programma.

In attesa di rivederla coinvolta in qualche altro progetto televisivo, i fan possono scoprire come la vita della Vento non sia stata tutta rosa e fiori; ha avuto infatti diversi problemi.

Flavia Vento e la confessione sull’alcool che ti spiazza: l’intervista a RTL 102.5

Tempo fa, come riporta Caffeina Magazine, la Vento ha avuto modo di rispondere ad alcune affermazioni fatte dalla sorella a Domenica Live, programma di Barbara D’Urso; ai microfoni di RTL 102.5 la showgirl si è sfogata, parlando anche di un suo periodo difficile.

“Lavoro in televisione da anni: dovrebbe dire, Brava Flavia. Ho avuto un grande miracolo. Ho smesso di bere grazie alla Fede. E mia sorella lo sa. Ho iniziato a bere per i dispiaceri d’amore. Perché non mi ha detto brava?” aveva affermato la showgirl, come si legge sul sito.

Già in precedenza, a DiPiùTV (come riportato da Il democratico) aveva parlato della grande delusione d’amore che l’ha fatta soffrire tantissimo. “L’aver scoperto quel tradimento ha creato nel mio cuore una ferita che ha sconvolto tutta la mia vita. Quel tradimento continuava a crearmi una grande sofferenza. Così ho iniziato a bere per non pensare a quel dolore“ si legge.

La Fede ha dunque aiutato parecchio la showgirl, che di recente ha abbandonato forse troppo presto tutti i reality show a cui ha partecipato; prima il Grande Fratello Vip, poi anche appunto il programma di Barbara D’Urso (non senza polemiche).

Dopo Back to school e La Pupa e il Secchione Show, molti fan aspettano che la Vento sia di nuovo protagonista in tv; sarà così nella prossima stagione televisiva?