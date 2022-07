Vediamo insieme come possiamo avere le erbette che deliziano la nostra estate sempre al massimo del loro splendore.

Tutti noi amiamo avere il basilico fresco o il prezzemolo sempre disponibile, in estate queste piante sono super rigogliose ed hanno un gusto incredibilmente buono, ma come possiamo fare per averlo sempre disponibile, anche in estate.

Oggi vi mostriamo il trucco che amerete per avere un basilico speciale da mettere sulla pasta anche quando l’estate sarà solamente un ricordo molto lontano, e che poi condividerete, sicuramente, con amici e parenti.

Basilico e altre erbe estive: così le conservi veramente per l’inverno

Ovviamente gli aromi che sono disponibili con queste belle giornate sono tantissimi e ci piacerebbe averli sempre con noi, anche perchè possiamo usarli in mille modi, su un piatto di pasto, oppure su delle semplicissime patate bollite e condite a crudo.

Ma iniziamo la nostra preparazione, ecco cosa ci serve:

erbe fresche

olio extravergine d’oliva

Come prima cosa dobbiamo lavare le nostre erbette per bene e togliere le parti gialle o se ci sono dei semi, una volta fatto questo passaggio asciughiamo per bene il tutto oppure mettiamolo sopra della carta assorbente.

Adesso spezzettiamo con le mani le nostre il tutto, mi raccomando non utilizziamo il coltello perchè si potrebbero ossidare le nostre erbette, adesso mettiamole dentro i cubetti di ghiaccio e sistemiamoli per bene all’interno, devono essere molto pieni e poi aggiungiamo l’olio per coprire il tutto.

Con uno stuzzicadente spingete bene le parti che sembrano uscire fuori, tutte le erbette devono essere completamente immerse, adesso mettiamo dentro al congelatore e lasciamoli li per almeno 24 ore.

Adesso possiamo toglierli dal contenitore per ghiaccio e possiamo metterli nei sacchetti del congelatore, ricordiamoci di mettere il nome dell’erbetta che c’è al suo interno, abbiamo così a disposizione sempre quello che ci occorre con il massimo del gusto che possiamo avere in estate.

Siamo assolutamente certi che condividerete questa incredibile astuzia con amici e parenti, perchè è davvero molto comoda e super veloce da realizzare per avere sempre quello che ci occorre, continuate a seguirci per avere sempre nuovi trucchi che ci possono aiutare nella vita di tutti i giorni.