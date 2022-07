Rocco Papaleo: tutto quello che non sai ma devi sapere

E’ sempre intrigante curiosare nel dietro le quinte della vita degli attori: vediamo insieme chi è Rocco Papaleo a riflettori spenti.

Alcuni nascono con un percorso ben definito; sviluppano una passione e tentano di trasformarla in un lavoro destinato a durare nel tempo. Altri invece vengono per lo più baciati dal fato, il quale li spinge improvvisamente verso una meta imprevedibile: è questo il caso di Rocco Papaleo.

Parliamo infatti di un attore particolarmente amato ed apprezzato dal pubblico italiano, capace non solo di interpretare sceneggiature originali, ma anche di scriverle e dirigerle. Tuttavia, questo non rappresentava in realtà il suo sogno, in quanto l’artista avrebbe desiderato diventare un insegnate di matematica. Fu una sua cara amica ad avvicinarlo al mondo dello spettacolo, spingendolo tra le braccia di talent scout competenti.

Nel 1989 Rocco Papaleo conquista così il grande schermo con il film Il mare oscuro di Mario Monicelli e nello stesso anno debutta in televisione con la serie tv Classe di ferro di Bruno Corbucci. Da quel momento, il percorso di Papaleo risultò chiaro, tanto che alla fine l’artista non riuscì più a vivere senza la magia del cinema e della televisione.

Rocco Papaleo: l’uomo dietro l’attore

Siamo abituati all’immagine di un attore carismatico, gioviale e sarcastico, sempre pronto a coinvolgere le folle. Tuttavia, benché Papaleo ami particolarmente il pubblico italiano, così come la televisione e il cinema, mantiene da sempre un certo distacco. Generalmente infatti, paparazzi e giornali di gossip riescono ad insediarsi nella vita privata di personaggi noti, rendendoci partecipi dei loro lati più naturali. Questo discorso non vale per Rocco Papaleo.

L’attore e sceneggiatore è sempre stato molto attento a questo proposito, tanto che di lui e della sua vita sentimentale si sa poco e nulla. Le poche informazioni riguardano la sua storia d’amore con la scenografa Sonia Peng – con la quale l’attore collabora tutt’oggi nonostante la separazione: “Il fatto che il matrimonio sia fallito, non significa che per me non fosse importante” – sono state le sue parole – “Alla mia ex moglie sarà legato per sempre, anche come artista: è la scenografa dei miei film” – ed ha inoltre concluso: “Porto ancora la fede, l’ho spostata a destra però”.

Inoltre, dall’amore tra Rocco Papaleo e Sonia Peng, è nato un figlio – Nicola. Sul giovane ragazzo non si sa assolutamente niente, così come sull’ex moglie dell’artista. Insomma, Papaleo – oltre ad essere un grande attore – risulta decisamente abile dell’arte del mistero.