Padre e figlio sono scomparsi assieme in un incidente stradale alle porte di Pescia, in provincia di Pistoia. Si tratta di un uomo di 67 anni e del figlio di 26. Non c’è stato scampo per i due nello scontro tra un suv e un’utilitaria: le due auto hanno fatto un frontale e il 67enne e il 26enne sono morti poco dopo. L’incidente è avvenuto verso le 23 di lunedì 4 luglio lungo via Romana, all’altezza di un distributore di benzina. La strada collega le due frazioni di Pesciamorta e di Alberghi. Il suv stava arrivando da Pescia, l’utilitaria dalla parte opposta. A bordo delle due vetture erano presenti due famiglie. Lungo un rettilineo, vicino a una nota trattoria della zona, le due macchine si sono scontrate frontalmente, per cause ancora da chiarire. Non si sa se per un malore, una manovra errata o una distrazione. La dinamica dell’incidente dunque è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Uno dei due conducenti avrebbe perso il controllo del mezzo e si è scontrato con l’altro.

Tre persone sono rimaste ferite, tra queste una bambina di dodici anni. La 12enne sarebbe stata portata in ospedale assieme a una 63enne, nessuna delle due è in pericolo di vita. Due invece le persone che non ce l’hanno fatta: padre e e figlio viaggiavano a bordo della stessa auto, l’utilitaria, in cui era presente anche la moglie del 67enne. Nel suv invece sarebbero stati presenti padre, madre e la bambina piccola. I soccorsi sono arrivati subito. I sanitari inviati dal 118 dalle associazioni della Valdinievole hanno portato i feriti in ospedale a Pescia e Pistoia, ma hanno potuto solo constatare il decesso del 67enne e del 26enne. Presenti anche i vigili del fuoco di Pescia e Montecatini Terme per liberare i corpi dalle lamiere delle vetture. Sul posto pure la polizia stradale. Non è il primo incidente mortale su via Romana. La strada che porta da Chiesina Uzzanese a Pescia è tristemente famosa. Nel 2020 non molto distante dall’incidente del 4 luglio si scontrarono due auto sempre in un frontale e morirono una 56enne e un 33enne.