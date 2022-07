Vediamo insieme che cosa succede al nostro corpo se mangiamo dei wustel crudi, dato che anche sulla confezione viene indicato di non farlo!

Come sappiamo alcuni alimenti ci vanno anche bene se li mangiamo da crudi, perchè assimiliamo molte più sostanze nutritive del normale, ma ci sono alcuni alimenti in particolare che non è bene farlo.

Il motivo? Possono avere dei batteri oppure altre sostanze al loro interno che possono far veramente male al nostro organismo, quindi vediamo insieme di quali alimenti stiamo parlando.

Wustel crudi? Non li mangiare mai, rischi la vita

Iniziamo dalle Patate, che sono sempre molto utilizzate in cucina, ma se le mangiamo crude, possiamo avere dei problemi importanti perchè contengono solanina, e ci causano forti crampi, dolori addominali e se hanno anche la buccia verde, oppure i germogli la situazione può peggiorare.

Anche il Pollo non va mai e poi mai mangiato da crudo, perchè potrebbe proliferare di batteri o di parassiti, come la salmonella, ecco perchè va cotto ad alte temperature e non va lavato con l’acqua, con questa operazione potremmo diffondere ancora di più i batteri.

Un alimento al quale nessuno pensa sono le Melanzane, che contengono la stessa sostanza delle patate e per questo è bene non mangiarle mai se non le abbiamo cotte in precedenza, mi raccomando.

I Fagioli Rossi, sono un alimento che spesso viene consumato da crudo, ma fate attenzione perchè hanno al loro interno sostanze come la lecitina o la fitoemoagglutinina che si neutralizzano solamente dopo aver messo in acqua e cotto il prodotto.

Arriviamo alla Farina, che se assaggiamo mentre prepariamo un dolce, quindi in piccole quantità non succede nulla, ma se esageriamo possiamo avere problemi come dissenteria e vomito causati dall’Escherichia Coli.

Le Uova sono un’altro alimento molto utilizzato in cucina, che troviamo in mille preparazioni una diversa dall’altra, ma a causa della possibilità di contrarre la salmonella è importantissimo non mangiarle crude.

Passiamo al Maiale, che non va mai e poi mangiata cruda, per via del Trichinella Spiralis che può causare sintomi come nausea, dolori addominali e vomito, ecco perchè deve sempre essere ben cotta e mai al sangue.

Arriviamo ai Wustel, che come sappiamo bene sono realizzati con scarti di lavorazioni ed anche se sono precotti, possono avere al loro interno la listeria, che può causare, febbre, diarrea, vomito, mal di testa ed altro ancora, ecco perchè vanno consumati cotti.

Quindi mi raccomando facciamo massima attenzione alla nostra salute e consumiamo questi alimenti che vi abbiamo appena indicato solamente dopo averli cotti e mai da crudi.