Acqua: così puoi risparmiare veramente e non avere problemi

Il problema dell’acqua in questi mesi sta diventando molto urgente. L’acqua, ne sprechiamo fin troppa. Impariamo a ridurre il consumo e lo spreco con dei consigli di cui fare tesoro.

Il problema della siccità avanza in Italia, molte regioni sono a secco e il tutto è molto preoccupante dato che non si riesce a fermare questa importante emergenza. Ecco il motivo per cui è importante utilizzarla esclusivamente per fini domestici e igienico-sanitari senza ulteriore spreco per cose inutili e che si possono evitare

Se ogni giorno ci impegniamo con semplici trucchi che ci aiutano a rendere prezioso questo bene che abbiamo, ossia l’acqua, è possibile ridurre di molto lo spreco soprattutto in cucina. Proprio quando cuciniamo o prepariamo gli alimenti che accade il maggiore spreco di quest’acqua. Vediamo i consigli.

I gesti a cui prestare attenzione

Siamo soliti lavare frutta, verdura e ortaggi sotto l’acqua corrente, un gesto molto pratico e comune per tutti, ma il consiglio è d’imparare a utilizzare una bacinella per evitare lo spreco di acqua che scorre e quindi lavare gli alimenti nella bacinella, stesso discorso anche per le stoviglie. Laviamole in una bacinella già colma di acqua e senza far scorrere eccessivamente il flusso nel lavandino che andrà terribilmente perso. Lavando in questo modo frutta, verdura e piatti si possono risparmiare fino a 6000 litri di acqua potabile l’anno.

Altri consigli molto utili e preziosi sono: Riutilizzare l’acqua di cottura della pasta o del lavaggio delle verdure per sciacquare i piatti prima di metterli in lavastoviglie; Utilizzare la lavastoviglie e lavatrice sempre a pieno carico. Da non dimenticare che con l’installazione di pannelli solari si possono evitare anche altri consumi, come quelli elettrici per scaldare l’acqua necessaria agli elettrodomestici.

Altro consiglio molto importante è d’installare rubinetti con sensori o con rompi getto aerato questi infatti permettono di ridurre il flusso dell’acqua e hanno maggiore efficacia di lavaggio. Poi cosa fondamentale contro lo spreco di acqua è quella di riparare tutte le perdite che ci sono nei rubinetti, infatti è proprio grazie a questo trucco molto importante che è possibile risparmiare nel corso di anno una notevole quantità d’acqua ossia pari a 21.000 litri circa, proprio grazie alla riparazione delle perdite dal rubinetto.