Valeria Rossi di “tre parole” eccola oggi, incredibile

Oggi, Valeria Rossi non fa più la cantante, al contrario lavora nel Comune di Monza. Recentemente ha rilasciato una lunga intervista su Repubblica, in cui ha confessato di essersi laureata in diritto e di aver conseguito un corso per poi essere assunto come ufficiale dello stato civile. Ora si occupa di redigere gli atti che afferiscono ai mutamenti di status delle persone. ogni giorno, vive le storie personali di moltissime persone.

