Vediamo insieme come possiamo realizzare questa super prelibatezza che possiamo mangiare anche se siamo a dieta.

Oggi vi vogliamo mostrare una ricetta che oltre ad essere buona e bella è anche veloce da realizzare e poi, con questo incredibile caldo, è anche importante che non serva accendere il forno.

Come sempre noi vi indichiamo la nostra versione, che è anche molto leggera, ma voi, volendo, potete modificarla un pochino ed aggiungere qualcosa magari di più goloso, ma non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo cosa ci serve.

Dolce freddo e con 100 calorie, ottimo per tutti e facilissimo

Possiamo prepararlo anche la sera prima di quando lo dobbiamo mangiare, quindi anche ottimo per i tempi di realizzazione, ma vediamo cosa ci serve per preparare la crema:

40 gr di dolcificante di stevia

30 gr di amido di mais

500 ml di latte

Cominciamo con una padellina dove ci mettiamo dentro l’amido di mais, il dolcificante ed iniziamo ad unificare il tutto, poi mettiamo un po’ per volta il nostro latte e giriamo nuovamente.

Quando è tutto bello amalgamato possiamo accendere il fuoco e dobbiamo, nel mentre, continuare a mescolare fino a quando non si addensa il tutto, una volta pronto lo mettiamo nel nostro contenitore.

Adesso il composto si deve “riposare” per circa 20 minuti, quindi possiamo procedere con la preparazione del nostro budino, ma cosa ci occorre? Ecco la lista degli ingredienti:

50 ml di acqua fredda

10 gr di amido di mais

25 gr di dolcificante di stevia

200 gr di lamponi

Prendiamo un contenitore e mettiamo sul fondo i nostri lamponi che avremmo ovviamente lavato e poi uniamo il dolcificante e mescoliamo il tutto in modo molto delicato, poi aggiungiamo l’acqua, che deve essere fredda e l’amido di mais.

Continuiamo ad amalgamare per bene e adesso possiamo spostarci sul fuoco, sempre a fiamma bassa, ricordiamoci che si deve addensare ma è importante mescolare molto spesso.

A questo punto, possiamo unire il composto con i lamponi sopra alla nostra crema bianca ed ecco che il dolce è pronto, cerchiamo di livellare per avere un effetto anche visivamente carino e poi mettiamo in frigorifero per almeno 1 ora.

Possiamo guarnire, prima di servire in tavola con lamponi freschi, oppure qualche scaglietta di cioccolato fondente o perchè no anche del cocco, insomma largo alla fantasia, e siamo certi che il vostro dolce, senza aver acceso il forno andrà assolutamente a ruba.