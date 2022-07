Paradiso delle signore 7: incredibile, la notizia che aspettavamo tutti!

Vediamo meglio insieme tutte le novità sulla data di uscita per quanto riguarda la nostra super amata soap opera italiana.

Tutti noi sappiamo perfettamente che a breve avremmo modo di vedere la settima ed imperdibile stagione del Paradiso delle Signore, che tutti aspettiamo con ansia, perchè si prevedono dei ritorni clamorosi.

Ma la domanda è sempre la stessa, quando inizierà la messa in onda? Noi oggi vi vogliamo svelare veramente questa notizia e siamo certi che rimarrete senza parole come è accaduto a noi.

Paradiso delle signore 7: inizierà così presto? Wow!

Come sappiamo bene il programma era iniziato con un unico appuntamento settimanale la sera e poi piano piano è diventata una soap opera che appassioni milioni di italiani, basti pensare che ogni giorno la seguono più di due milioni di persone.

E’ possibile poi vedere anche le repliche su Raiplay ed anche in questo caso hanno un incredibile seguito di pubblico, ma quando avremmo modo di vedere la prima puntata di questa nuova ed incredibile stagione?

La data è veramente vicina, perchè stiamo parlando del 12 settembre, ed avremmo modo di vederli sempre in onda dal dal lunedì al venerdì dopo il programma condotto da Serena Bortone, ovvero Oggi è un altro giorno.

Come sappiamo a capo dei grandi magazzini c’è sempre Vittorio Conti che sta dividendo il comando con Adelaide di Sant’Erasmo, che ha ottenuto le quote da Umberto Guarnieri con l’inganno.

Al momento, la donna vuole boicottare Flora Gentile, ovvero la bravissima stilista che però le ha portato via Umberto, proprio per questo motivo vuole che venga licenziata il prima possibile.

Questa guerra interna può rovinare il rapporto che c’è all’interno del magazzino ma ad aiutare Adelaide arriva anche lei, Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, una donna che nasconde un passato molto difficile e lavorando vicinissima a Vittorio ci sarà un nuovo amore?

Anche per quanto riguarda le Veneri ci saranno due nuovi ingressi, ovvero Clara Boscolo ed Elvira Gallo, la prima arriva dalla campagna ed è difficile per lei ambientarsi, mentre per la seconda ci sono meno problemi, ma vuole trovare l’uomo della sua vita.

In magazzino torna Alfredo Perico, una vecchia conoscenza che aiuterà Armando nell’officina delle biciclette, ed inizierà a fare una corte serrata ad una Venere che non contraccambierà il suo interesse.

Salvatore è sempre al bar e si sta godendo la sua vita da sposato con Anna, fino a quando lei non è costretta a partire per una telefonata particolare, mentre Marcello è un’altra persona, ha studiato in Svizzera, tutta l’estate, finanza ed economia, e vuole raggiungere un posto importante per conquistare nuovamente Ludovica.

Ci sarà anche il ritorno di una vecchia Venere, ovvero Paola, insomma i colpi di scena sembrano davvero non finire mai per quanto riguarda la prossima stagione del Paradiso delle Signore che tutti noi aspettiamo con trepidazione!