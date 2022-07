Bicchiere rotto: hai sempre sbagliato a buttarlo nel vetro

Hai sempre buttato il bicchiere rotto nel vetro? Attenzione, probabilmente non sai che hai sempre sbagliato. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e dove andrebbe gettato.

Sappiamo tutti quanto sia fondamentale fare la raccolta differenziata, spesso però si commettano alcuni errori involontariamente. Un esempio sono proprio i bicchieri di vetro rotti. Se fino ad oggi li avete buttati nel vetro avete sempre sbagliato. Ecco perché oggi vi sveleremo com smaltirli nel modo corretto.

La raccolta differenziata, ormai fa parte della nostra routine, grazie a questa è possibile salvaguardare il pianeta e riciclare la maggior parte dei materiali. Ovviamente le regole cambiano in base al comune di residenza. Nonostante ciò, ci sono alcuni materiali particolari che hanno quasi sempre la stessa tipologia di smaltimento.

Proprio per questo motivo abbiamo deciso di spiegarvi come bisogna smaltire correttamente determinate tipologie di rifiuti particolari. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Bicchiere rotto: ecco perché non devi buttarlo nel vetro

Quando si parla di raccolta differenziata bisogna sempre prestare particolare attenzione alla tipologia di rifiuto che vogliamo smaltire. Molte persone commettono spesso degli sbagli involontariamente, ecco perché oggi vogliamo rivelarvi dove gettare alcune tipologie di materiali particolari.

Ad esempio i contenitori di polistirolo, solitamente vengono smaltiti insieme alla plastica, ma in alcune andrebbero messi insieme all’indifferenziato. Anche gli specchi necessitano di alcune pratiche di riciclaggio più complesse. Ecco perché, invece che buttarli nell’indifferenziato, potreste optare per ricreare qualcosa di artistico da mettere in casa.

Stessa cosa per quanto riguarda le lampadine, queste contengono mercurio, quindi non è corretto smaltirle nella raccolta differenziata. Questa tipologia di oggetto andrebbe buttata in appositi centri di smaltimento. In questo modo eviteremo gravi danni all’ambiente.

Anche le bombolette spray, sopratutto se parzialmente piene, andrebbero inserite nei liquidi infiammabili. Pertanto, è necessario svuotarle e portarle in un centro di smaltimento o un’isola ecologica.

Per quanto riguarda i bicchieri in vetro rotti, questi andrebbero avvolti nella carta e gettati nell’indifferenziata. Stessa regola vale per tutti i tipi di ceramiche. Infine, in molti pensano che i sacchetti di plastica andrebbero appunti messi nel contenitore apposito. Ma in realtà, spesso questo materiale è fatto di materiale non riciclabile, per tanto è necessario informarsi sul tipo di materiale di cui sono composti e smaltirli in modo adeguato.

Voi cosa ne pensate?