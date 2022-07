Toast golosissimo ma senza pane? Si può e ti lascerà a bocca aperta!

1 cucchiaio di farina

2 fette di formaggio

Mozzarella quanto basta

Sale un pizzico

2 patate

1 uovo

Iniziamo con la preparazione, e come prima cosa dobbiamo sbucciare e lavare le nostre patate, tagliandole poi in modo molto sottile, mettiamole poi in un contenitore con dell’acqua e lasciamole per qualche minuto.

Poi scoliamole e mettiamole con un po’ di sale e poi aggiungiamo un po’ di farina, adesso mettiamo in una padella, con un goccio di olio e lasciamo andare con una fiamma dolce, ma premiamo con una forchetta mentre si cuociono su tutta la superficie.

Quando saranno belle dorate, giriamo il tutto con la massima delicatezza possibile, e vedrai che una volta legate tra di loro, difficilmente si staccheranno, lasciamo andare ancora per qualche momento in padella.

A metà della nostra cottura mettiamo la mozzarella a pezzettino e l’uovo intero poi per ultimo le fette di formaggio, mettiamo poi l’altra metà delle patate, che abbiamo lasciato libera da questi ingredienti e pressiamo con la spatola, o la forchetta, quello che preferiamo o abbiamo in casa.

Lasciamo andare fino a quando non vediamo che è tutto dorato e super invitante solamente alla vista, in questo modo abbiamo preparato una super cena che farà impazzire tutta la famiglia in pochissimo tempo.

Come sempre poi vi diciamo, possiamo modificare gli ingredienti con quello che abbiamo in casa o preferiamo, come al posto della mozzarella possiamo mettere un’altro formaggio filante oppure aggiungere anche un po’ di prosciutto.

Continuate a seguirci per avere sempre delle super ricette facilissimi da realizzare che vi lasceranno senza parole e che vi permettono di avere un tempo maggiore da dedicare a voi stessi o alla famiglia!