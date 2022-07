Ricordate Maicol Berti? Adesso è completamente cambiato

Protagonista indiscusso della decima edizione del Grande Fratello, oggi Maicol Berti è completamente diverso. Ecco la trasformazione.

Attualmente siamo abituati alla versione vip del Grande Fratello, che in realtà poco ha in comune con il format classico. Un tempo infatti, i coinquilini della casa erano personaggi sconosciuti e assolutamente estranei alle telecamere – un modo questo di poter entrare in contatto con realtà diverse dalla nostra, ma al contempo associabili a persone comuni, simili e identiche a noi. Con la versione del Grande Fratello Vip invece, si è voluto principalmente entrare nella sfera privata di alcuni volti noti, in modo da conoscere la loro vera natura.

Eppure, benché il Grande Fratello Vip vanti un indice di ascolti particolarmente elevato, sono molti i telespettatori che nel corso degli anni hanno in un certo senso sviluppato una forma di nostalgia per il cosiddetto format nip. Una delle edizioni più apprezzate dal pubblico italiano, fu quella del 2009 – edizione che vide come protagonista assoluto Maicol Berti, il primo partecipante omosessuale della storia del reality.

Ricordate Maicol Berti? Oggi è totalmente diverso

Le battaglie sociali per la libertà di pensiero e di azione non erano assolutamente considerate un tempo. Nel 2009, moltissimi temi venivano considerati ancora un tabù, pertanto la partecipazione di un omosessuale dichiarato in un reality televisivo sconvolse gran parte dell’opinione pubblica. Il primo partecipante in tal senso, nella storia del Grande Fratello, fu proprio Maicol Berti.

Barba folta, look curato e cool, insieme a molta più consapevolezza. Sono passati anni dalla sua prima apparizione delle case degli italiani; Maicol Berti è totalmente diverso, complice del cambiamento è stata sicuramente la sua maturazione come uomo. All’epoca del GF infatti, Maicol venne molto criticato, proprio per le sue legittime scelte di vita.

Persino gli stessi omosessuali lo attaccarono, in quanto ritennero che Berti non rappresentasse adeguatamente la suddetta categoria. A questo proposito, Maicol dichiarò le seguenti parole: “Non ero la persona da mettere in televisione. Non ero colui che rappresentava il mondo omosessuale ma, come ho sempre detto, non ho fatto il Grande Fratello per rappresentare il mondo gay” – sono state le sue parole – “Per me, per me stesso”.

Nel corso degli anni, Maicol non ha più valutato l’idea di tornare in televisione. Considera infatti l’esperienza del GF come un tassello importante per la sua vita, ma assolutamente fine a se stesso. Era una sfida fondamentale, soprattutto in un decennio in cui gli omosessuali non godevano dei diritti e delle sicurezze conquistate negli anni avvenire. Sicuramente, la sicurezza acquistata è evidente: Berti appare consapevole di se stesso come non mai.