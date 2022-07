Mascherina_ quanto protegge se non la porta nessuno_

Quindi se si decide di alzare il livello di allerta e prevenzione, cercando di stimolare coloro che invece non lo fanno affatto e quindi ignorano che il virus circoli ancora, è molto importante per far comprendere cosa fare per proteggersi.

La mascherina e la sua efficacia

Sicuramente è la migliore strategia di salute pubblica contro la diffusione del Covid e quindi è importante continuare a indossarla. Ecco cosa dicono le linee guida del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie : “Quando a incontrarsi sono persone che hanno completato la vaccinazione contro Covid-19, il distanziamento e l’utilizzo delle mascherine possono essere allentati”. Ovviamente mascherine a parte è fondamentale essere completamente vaccinati proprio perché il vaccino riduce le probabilità di ammalarsi. Usare le mascherine comunque rientra in una attenta prevenzione che dobbiamo rispettare.

Dobbiamo sottolineare che la mascherina come dispositivo di protezione non impedisce a chi la indossa di contrarre il virus dato che vi sono degli spazi vuoti tra la mascherina e il viso della persona e quindi sono proprio questi spazi che possono far passare il virus, nonostante ci sia l’utilizzo della mascherina. Ma è fondamentale sottolineare che indossare la mascherina possa davvero ridurre la quantità di virus inalata.

Dobbiamo sempre ricordare che se si utilizza la mascherina bisogna applicare un uso corretto e ciò avviene con dei gesti importanti come lavare le mani, toccare solo gli elastici o i legacci e prestare attenzione a non toccare la parte interna della mascherina e fare in modo di posizionarla correttamente, ossia facendola aderire al naso e portandola sotto il mento. Se facciamo attenzione a questi piccoli gesti l’efficacia della mascherina sarà elevata.