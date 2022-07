Gelati: l’idea in più per usare i contenitori finiti e non sprecare

Con questo caldo, la cosa migliore è prendersi un bel gelato, ma dove butti la confezione? Attenzione, ecco il trucco per usa i contenitori e non sprecare la plastica. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come fare.

Con l’arrivo dell’estate, oltre alle belle giornate all’aperto, arriva anche il momento di godersi un bel gelato in compagnia. D’altronde, con questo caso non c’è cosa migliore. Probabilmente non ci hai mai pensato, ma grazie alle vaschette in cui è contenuto il gelato puoi realizzare moltissime idee innovative.

L’unica cosa che ti servirà è un po di fantasia, che ti aiuterà a creare degli oggetti bellissimi e utilissimi. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme. Come dicevamo, l’estate fa venire voglia di di gelato, si tratta di un alimento che oltre ad essere molto buono, ci regala una sensazione di freschezza.

Ma c’è anche chi ama gustarlo anche inverno, infatti al supermercato è possibile trovare moltissimi gusti per tutto l’anno. Se vuoi salvaguardare il pianeta, devi assolutamente continuare a leggere questo articolo, infatti oggi ti sveleremo un trucco per realizzare delle idee geniali, utilizzano delle semplici vaschette del gelato.

Scopriamo insieme come fare.

Vaschette gelato: riutilizzale per creare questi oggetti

Purtroppo, il nostro pianeta continua ad essere sempre più inquinato, quindi se vogliamo contribuire a non danneggiarlo ulteriormente, devi assolutamente provare a creare queste idee.

Probabilmente non ci hai mai pensato, ma le vaschette del gelato non andrebbero mai buttate. Queste generalmente sono fatte interamente di plastica e sappiamo quanto possa essere dannoso per il nostro pianeta continuare a buttare questo materiale. Ecco perché devi assolutamente provare a realizzare queste bellissime idee.

Grazie a queste potrai riciclare in modo semplice e funzionale. La prima idea di cui vogliamo parlarti riguarda un cofanetto regalo per oggetti dei neonati. Si tratta di un simpatico mini beauty in cui si possono introdurre creme e prodotti baby. Potrebbe essere anche un ottimo regalo per le neo mamme.

Inoltre, potete creare un bellissimo contenitore per cucito e fai da te, in questo modo avrete sempre i vostri oggetti a portata di mano e in ordine.

Poi, potete anche pensare di creare un porta gioie, proprio qui avrete sempre i vostri gioielli in perfetto ordine. Infine, un altra fantastica idea è quella di realizzare dei porta pranzo, ideali per i vostri picnic.