Nicolas Vaporidis: confessa cosa farà con la vincita, incredibile

Nicola Vaporidis, dopo il trionfo all’Isola Dei Famosi, confessa cosa farà con la vincita del reality. Scopriamo nel dettaglio le sue parole e come intende utilizzare i soldi vinti.

Nicolas Vaporidis è stato sicuramente uno dei concorrenti dell’Isola dei famosi, più apprezzati dal pubblico a casa. In molti hanno amato i suoi modi di fare e il suo carattere, tant’è che hanno deciso di premiarlo con la vittoria del reality.

Il naufrago, dopo il trionfo è tornato immediatamente in Italia dalla sua famiglia e dai suoi affetti. In questi ultimi giorni, Nicolas ha anche rilasciato numerose interviste e tra le domande più gettonate troviamo: cosa farai con il montepremi?

L’attore, senza troppi problemi ha subito risposo alla domanda. Ricordiamo che la metà della vincita sarà destinata in automatico in beneficenza. Inizialmente il naufrago ha avuto diversi diverbi con i suoi compagni, ma alla fine della sua esperienza è riuscito a creare un bel gruppo.

Scopriamo nel dettaglio cosa farà con i soldi del montepremi.

Nicolas Vaporidis: ecco come spenderà i soldi vinti con il reality

Nicolas Vaporidis è stato il vincitore dell’ultima edizione dell’Isola Dei famosi. Inizialmente, si è anche il titolo del naufrago più polemico, poi ha collezionato numeri litigi con gli altri concorrenti. Ma alla fine ha mostrato il vero carattere, guadagnandosi la fiducia del pubblico e di alcuni suoi compagni di avventura. Nel corso del suo lungo soggiorno in Honduras, ha anche dimostrato di essere una persona leale e sincera. Alla fine il pubblico ha deciso che dovessero essere proprio lui a portare a casa il trofeo.

Ora l’attore è tornato a parlare della vincita e ha anche rivelato cosa farà con il montepremi vinto. Nicolas ha confessato che l’esperienza all0isola non è stata affatto semplice, infatti ha perso più di 8 kg e la stanchezza continua a farsi sentire.

Al settimanale TV Sorrisi e Canzoni ha confermato che i 50mila euro del montepremi serviranno per continuare la sua vita a Londra, in cui diversi ristoranti. Ora vuole godersi delle meritate vacanze in Italia.

Voi cosa ne pensate?