Cioccolato: mangialo a quest’ora e non ingrasserai

Sei a dieta ma proprio non riesci a rinunciare al cioccolato? Attenzione, mangialo a quest’ora per non ingrassare. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quando mangiarlo.

Manca sempre meno all’inizio dell’estate, questo vuol dire che anche la fatidica prova costume è ormai dietro l’angolo. In questo periodo, la maggior parte delle persone inizia a mettersi a dieta, ma sappiamo anche quanto sia difficile non cadere in tentazione.

Ecco perché oggi vi sveleremo come non ingrassare mangiando a quest’ora un pezzo di cioccolato. Chissà quante volte vi sarà capitato, di assaporare un gustoso cioccolatino, subito dopo cena.

Purtroppo, più l’età avanza, più il nostro corpo fa fatica a bruciare le calorie e i grassi accumulati. Tuttavia, questo non dovrebbe farci rinunciare ai piaceri della vita, ovviamente sono da evitare gli eccessi e il cibo spazzatura.

La cosa migliore è seguire costantemente un regime alimentare equilibrato, da accompagnare ad una regolare attività fisica. Ma ogni tanto lasciarsi andare non può che far bene al nostro copro e alla nostra mente. Ecco perché oggi vi sveleremo a che ora mangiare il cioccolato senza ingrassare.

Cioccolato: ecco quando mangiarlo per non ingrassare

Molti nutrizionisti, mettono nella dieta un pezzetto di cioccolato a fine pasto, questo ovviamente deve essere fondente o extra fondente. Diversi studi, hanno confermato che assumere questo alimento porti diversi benefici al nostro sistema immunitario. Ma non solo a quanto sembra è anche un potente antinfiammatorio.

Molti, sono convinti che il cioccolato faccia male alla linea e che ci faccia prendere questi fastidiosi kg di troppo. Ovvio che se mangiato in quantità eccessive non può far altro che male. Ma in realtà se assunto in piccole quantità in un determinato orario, oltre a farci bene, non farà nemmeno ingrassare.

Ricordiamo che è fondamentale seguire degli orari precisi per ogni pasto che si fa. Tuttavia, mangiare il cioccolato al latte di o giorno o di notte, potrebbe influenzare in maniera differente l’aumento di peso e la distribuzione del grasso corporeo.

Pertanto, se siamo golosi di cioccolato al latte, la soluzione migliore è consumarlo al mattino, in questo modo eviteremo di prendere peso inutilmente.

Voi cosa ne pensate?