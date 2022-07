Capelli: sai che ti serve la protezione solare?

Probabilmente non ne sei a conoscenza, ma quando si è al mare, anche i capelli hanno bisogno della protezione solare. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come fare.

Con queste belle giornate di caldo, viene immediatamente voglia di correre al mare o in piscina. Sappiamo che quando ci esponiamo al sole, è necessario proteggere la nostra pelle dai raggi UV. Ma quello che non tutti sanno è che la crema solare andrebbe applicata anche sui capelli.

Quando ci esponiamo per molte ore al sole, oltre a dover proteggere la nostra pelle, dovremmo pensare anche alla nostra chioma. Infatti, i capelli se esposti ai raggi UV, possono danneggiarsi notevolmente. A confermarlo è stato un noto dermatologo, ovvero Kiran Sethi.

L’esperto ha dichiarato, che i raggi UV riescono a danneggiare la cuticola che costituisce lo strato protettivo attorno alla guaina del capello. Le conseguenze sono devastanti, infatti oltre a bruciarci la testa, rischiamo anche di far aumentare l’effetto crespo e le doppie punte. Ecco perché è necessario proteggere sempre la nostra chioma.

Ma come possiamo fare? Scopriamolo insieme.

Capelli: ecco come proteggerli dai raggi UV

Prendersi cura dei propri capelli è fondamentale, ecco perché anche quando siamo in vacanza dobbiamo prestare attenzione ad alcuni dettagli. In poche sanno che i raggi YV sono in grado di danneggiare moltissimo la nostra chioma, infatti andrebbero sempre protetti con dei prodotti appositi.

In commercio è possibile trovarne di diverse tipologie, questi sono in grado di creare una vera e propria barriera sulla superficie dei capelli, solo in questo modo i raggi solari non rovineranno la cute.

Ma non solo, oltre ai sieri e alle creme per capelli, esistono anche una serie di accorgimenti che possono aiutarci moltissimo. Una delle cose da poter fare è sicuramente indossare una bandana o un cappello, oltre ad essere molto glamour, vi eviteranno di bruciarvi la testa.

Inoltre, se decidete di andare in piscina, è fondamentale proteggere i propri capelli dal coloro, infatti questo è in grado di indebolirli ulteriormente e di renderli anche più sensibili ai raggi del sole.

Ricordati che i tuoi capelli per essere più sani, devono essere sottoposti il meno possibile a trattamenti decoloranti, tinte e fonti di calore. Soprattutto in estate, evita di utilizzare il phon e la pista, falli asciugare al sole.