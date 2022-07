Vediamo insieme come realizzare un piatto ottimo e super facile da realizzare che vi farà leccare i baffi per la sua bontà.

Oggi vi vogliamo proporre una super ricetta che è veramente buona e possiamo utilizzare anche come contorno di verdure, un po’ impegnativo ma davvero ottimo, stiamo parlando della mitica caponata di verdure.

Come vedremo ci sono un po’ di ingredienti, ma non è assolutamente difficile da preparare, ed in questo caso non possiamo dirvi di dare spazio alla fantasia, perchè bisogna seguire la lista completa degli ingredienti.

Caponata di melanzane: una goduria facile da fare

La caponata è un piatto, per chi non lo sapesse della tradizione siciliana che molto spesso si mangia anche da freddo e possono degustarlo anche le persone che non mangiano carne, perchè fatto solo di verdure.

Ci vuole un po’ di tempo, sia per la preparazione che per quanto riguarda la sua cottura ma poi vi leccherete i baffi e potete servirla in mille modi, anche sopra a delle ottime fette di pane come aperitivo.

In questo caso vi diamo la lista ingredienti che può andare bene per circa 7 persone e ci occorrono:

olio extravergine di oliva q.b.

tre melanzane grandi

due scalogni lunghi

quattro pomodori

due cucchiaini di capperi

quattro coste di sedano

50 millilitri di aceto di vino rosso

una manciata di pinoli tostati

basilico

Iniziamo con la preparazione vera e propria dove dobbiamo lavare e tagliare le nostre melanzane, se possibile facciamo tutto a cubetti, e poi le mettiamo dentro allo scolapasta con del sale grosso.

In questo modo perderanno la loro acqua, quando abbiamo fatto i vari strati, copriamo con un piatto e lasciamo stare per circa 30 minuti possiamo poi prendere una padella bella grande e mettere dentro l’olio poi aggiungiamo le melanzane.

Le lasciamo cuocere per circa 20 minuti, o fino a quando non ci sembreranno tenere, adesso possiamo prendere il nostro scalogno e, dopo averlo tagliato, lo inseriamo sempre in padella, quando sono passati 5 minuti mettiamo i pomodori.

Lasciamo andare il tutto, deve rimanere una sorta di consistenza molto morbida, possiamo aggiungere quindi i capperi, il sedano, e l’aceto, abbassiamo la nostra fiamma e dobbiamo far cuocere per circa 40 minuti.

Ricordiamoci di mescolare piano piano con un cucchiaio e con molta delicatezza, ecco che è tutto pronto, quanto la serviamo a tavola mettiamo, in base al nostro gusto personale del basilico fresco.

Noi vi consigliamo di servirla bella fredda e siamo certi che andrà a ruba tra i vostri ospiti in pochissimo tempo, siete curiosi di provarla vero? Continuate a seguirci per avere sempre delle ricette buone e facili da realizzare.