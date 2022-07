Kim Kardashian, perché indossa sempre i guanti? Ecco il retroscena dietro questa particolarità dell’attrice e modella.

Da diverso tempo ormai Kim Kardashian è un personaggio pubblico famoso in tutto il mondo; nel 2007 il reality show Al passo con i Kardashian l’ha resa popolarissima e la sua vita è costantemente al centro dell’attenzione dei media.

C’è però una particolare curiosità intorno all’imprenditrice, attrice e modella statunitense: perché indossa sempre i guanti? Ecco il retroscena dietro a questa sua scelta.

Kim Kardashian, perché indossa sempre i guanti? Ecco il retroscena

Nell’ultimo periodo, in molti si sono domandati circa il motivo della particolare scelta della Kardashian di indossare sempre i guanti; l’influencer infatti sfoggia sempre dei guanti lunghi per ogni suo outfit, suscitando ovviamente molta curiosità nei milioni di fan che ha in tutto il mondo.

In particolare, la questione è molto accesa su Reddit, piattaforma dove i fan hanno sempre modo di interagire tra di loro e anche con i loro beniamini; stando a quanto riporta FanPage, l’ipotesi più gettonata su Reddit vedrebbe dietro la scelta della Kardashian un invecchiamento delle mani, un fatto del tutto naturale.

Secondo alcuni però, la Kardashian vorrebbe coprire le mani per non rivelare la sua vera età, considerati anche i vari ‘ritocchini’ effettuati; sarà davvero così? La verità al momento la sa solo la Kardashian e dunque i fan non possono che fare ipotesi, che tali rimangono.

D’altronde, la modella si sarebbe anche sottoposta ad una dieta per entrare nel vestito di Marilyn Monroe, ma che come rivela il programma The Today starebbe continuando anche oggi; inoltre, questa volta secondo il noto tabloid The Sun, sembra che la famiglia sia molto preoccupata per la perdita di peso di Kim, vista anche la maternità e il periodo stressante che ha vissuto in questi mesi tra lavoro e vita privata.

La Kardashian svelerà mai il mistero dietro la scelta dei guanti? Di sicuro, continuerà comunque a stare al centro della scena.