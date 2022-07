Edoardo Tavassi: sai il suo strano lavoro? Da non credere

Edoardo Tavassi, dopo l’Isola Dei Famosi è tornato alla vita normale, ma sapete che lavoro fa? Da non credere, scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

L’Isola dei Famosi si è conclusa da appena qualche settimana, ma i nostri naufraghi continuano ad essere al centro dell’attenzione. Uno dei concorrenti più amati dal pubblico a casa è stato sicuramente Edoardo Tavassi. Ora anche lui è finalmente tornato alla normalità, ma sapete che lavoro fa? Scopriamo insieme.

Dopo la fine dell’Isola dei Famosi, i naufraghi sono tornati dalle proprie famiglie e soprattutto hanno potuto mettere qualcosa tra i denti. Nelle ultime ore, Edoardo Tavassi ha deciso di rispondere a qualche curiosità sul reality.

Le domande dei fan sono state davvero moltissime, in molti hanno chiesto all’ex naufrago se davvero sull’Isola non si mangia. Edoardo ha fatto notare ai suoi followers di essere dimagrito tanto proprio perché non ha mangiato. Sempre con i suoi modi scherzosi ha confessato che non c’è nessun chirurgo plastico che fa la liposuzione ai concorrenti.

Ora però, Edoardo sembra essere pronto a perdere ancora qualche kg, infatti lui stesso ha confermato di essere ancora a dieta. Ovviamente, appena entrato in Italia si è subito tolto qualche sfizio con un panino con l’hamburger e una pizza.

Ma non è finita qui, il fratello di Guendalina ha anche confessato cosa fa veramente nella vita. Siete curiosi di scoprire il suo lavoro? Vediamo le sue parole.

Edoardo Tavassi: ecco che lavoro fa, da non credere

Al contrario di sua sorella Guendalina, Edoardo non fa l’influencer ma ha un vero e proprio lavoro. A rivelarlo è stato proprio lui durante una diretta su Ig, l’ex naufrago ha confessato “Perché io non posso lavorare? Lavoravo prima e lavoro mo”.

Ma di cosa si occupa? Ebbene, Edoardo si occupa di fare video per dei chirurghi plastici proprio mentre sono in corso gli interventi. Infatti, lui è presente e riprende l’operazione per poi montarne il video. Un lavoro piuttosto particolare, ma che a lui piace molto.

I suoi fan hanno fatto fatica a credere alle sue parole, infatti in molti pensavano che non lavorasse o che addirittura vivesse sulle spalle della sorella. Voi cosa ne pensate?