Mercedesz Henger: rivela tutto per la prima volta

Conclusa la sua esperienza presso il reality – L’isola dei famosi, Mercedesz Henger è tornata ufficialmente sui social. Ecco le sue parole.

La figlia di Eva Henger è sempre stata particolarmente criticata dal web e dalle stesse riviste di gossip. Spesso protagonista di scandali e discussioni all’interno dei vari salotti televisivi, Mercedesz Henger raramente è riuscita a conquistare l’affetto del pubblico a casa. A questo proposito, L’isola dei famosi ha rappresentato l’occasione perfetta per poter mostrare ai telespettatori la sua vera natura, semplice, determinata e dolce sotto certi punti di vista. Conclusa la sua esperienza presso il reality, l’influencer è tornata sui social per condividere alcuni pensieri riguardo la sua esperienza.

Mercedesz ha quindi parlato di Edoardo Tavassi, naufrago che dovette abbandonare il programma in seguito ad un infortunio al ginocchio; ha fatto riferimento agli attacchi ricevuti per la scelta di andare in Honduras nonostante la madre fosse in ospedale ed ha parlato di un piccolo dettaglio che caratterizza il suo viso da diversi anni. Vediamo insieme tutti i dettagli a questo proposito.

Mercedesz Henger senza filtri: ecco le sue parole

La principale critica mossa alla Henger fu sicuramente quella relativa alla scelta di partecipare al reality nonostante le condizioni di salute della madre. Eva Henger infatti è stata dimessa da poco dall’ospedale, a seguito di un grave incidente che la vide coinvolta mesi fa insieme al marito. Per questo motivo, Eva decise di intervenire, inviando un videomessaggio alla figlia durante la sua partecipazione a L’isola dei Famosi.

Dimenticato questo tassello, Mercedesz Henger ha voluto chiarire la sua posizione riguardo Edoardo Tavassi. Tra i due sembrava stesse nascendo un certo feeling, tanto che in molti cominciarono ad ipotizzare la nascita di una nuova storia d’amore. Eppure, il loro rapporto sull’isola si concluse in un nulla di fatto, per questo Tavassi dichiarò di essersi sentito preso in giro dalla figlia di Eva Henger. “Con Edoardo ci siamo sentiti” – ha dichiarato in merito la piccola Henger – “abbiamo chiarito. Non ci siamo ancora visti, ma appena sarà possibile spero che potremo chiarire su tutto”.

Infine, alcuni utenti hanno curiosato riguardo un piccolo dettaglio sul viso di Mercedesz: la modella infatti mostra una piccola macchia chiara in prossimità dell’occhio. “E’ vitiligine” – ha chiarito sui social – “di solito copro con il fondotinta, perciò non si vede”. La macchia caratteristica fa parte del suo viso da diversi anni, tanto che la giovane Henger ha chiarito di essersi abituata alla sua conformazione.