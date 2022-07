Sossio Aruta confessa la triste verità

Nelle ultime ore Sossio Aruta ha fatto un appello tramite il suo profilo Instagram. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha confessato ai suoi followers una triste verità. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Per diversi anni Sossio Aruta è stato uno dei protagonisti più discussi di Uomini e Donne. Dopo una lunga permanenza nel dating show di Maria De Filippi, aveva finalmente trovato l’amore con Ursula Bennardo, da cui successivamente ha anche avuto una figlia.

Purtroppo, tra loro le cose non sono andate nel verso giusto, tant’è che poco dopo la nascita della figlia hanno deciso di lasciarsi. Ora l’ex cavaliere di U&D è tornato al centro dei gossip per via di una vicenda piuttosto particolare.

Infatti, qualche ora fa ha lanciato sul suo profilo Ig un appello molto triste, Sossio ha confessato di non riuscire a trovare lavoro come allenatore di calcio. L’uomo nelle sue storie ha dichiarato “Vorrei iniziare una nuova carriera come allenatore. Naturalmente ho il patentino UEFA B“.

Ma non è tutto, nelle ultime ore ha anche confessato di essere stato vittima di cyberbullismo. Scopriamo nel dettaglio le sue parole e cosa è accaduto all’ex protagonista di Uomini e Donne.

Sossio Aruta confessa “mi hanno fatto del cyberbullismo”

Nelle ultime ore, Sossio Aruta è tornato al centro dell’attenzione per via di alcune sue storie pubblicate su Instagram. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha lanciato un vero e proprio appello per trovare una squadra da allenare.

Ma non solo, recentemente ha anche rilasciato una lunga intervista a Fanpage, in cui ha confessato che ultimamente le cose non stanno andando nel verso giusto. In primis il matrimonio annullato con Ursula. A quanto sembra, è stata proprio l’ex dama di U&D a mandare tutto all’aria, qualche giorno prima delle nozze.

Sossio sulla questione ha confessato “era tutto pronto, ma lei ha declinato gli inviti per le insicurezze che nutre nei miei confronti. Ha interrotto il nostro sogno d’amore.”

Ma non è tutto, Sossio ha anche confessato di essere stato vittima di cyberbullismo su Instagram. L’ex protagonista di Uomini e donne, dopo il appello per trovare una squadra di calcio da allenare ha ricevuto molti commenti negativi.

Sossio ha confermato che in molti l’hanno preso di mira per questo motivo. Le sue parole sono state “mi hanno fatto del cyberbullismo, mi hanno scritto che starei facendo l’elemosina e che sarei alla ricerca disperata di qualcuno tipo di lavoro.

Voi cosa ne pensate?