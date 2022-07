Gianni Sperti, brutta disavventura per lui: cosa è successo all’amato opinionista di Uomini e Donne? Ecco gli aggiornamenti.

Come di consueto, a settembre tornerà in onda la nuova edizione di Uomini e Donne, con tantissimi vecchi e nuovi protagonisti; a dare giudizi saranno comunque sempre loro, Tina Cipollari e Gianni Sperti, come succede ormai da diversi anni a questa parte.

L’opinionista, insieme alla collega Tina, è molto amato e seguito dal pubblico, sempre voglioso di sapere novità su di lui; in questi giorni, purtroppo, ha avuto però una disavventura. Cosa è successo a Sperti?

Gianni Sperti, brutta disavventura per lui: ecco cosa è successo

Stando a quanto riportato dall’esperto di gossip Fralof (e ripreso dal sito La Nostra Tv) sul suo profilo Instagram, le vacanze non sono iniziate proprio per il meglio per l’opinionista; stando a quanto riportato infatti, una volta arrivato al Cairo, Gianni ha perso la valigia.

Ad aggiornare i fan sulla sua disavventura è stato poi lo stesso opinionista sul suo profilo Instagram; tramite una serie di storie, si è sfogato sulla situazione capitatagli in Egitto.

“Sono arrivato il 28 giugno al Cairo, ma senza il mio bagaglio…Non è mai arrivato…Da cinque giorni sono senza niente…” ha scritto Sperti; insomma, non di certo il modo migliore per iniziare un periodo di totale relax.

L’opinionista ha poi continuato spiegando come abbia provato in tutti i modi a recuperare il suo bagaglio: “Tutti i giorni ho scritto email e ho telefonato diverse volte, ma nessuno sapeva dove fosse finito il mio bagaglio”.

Alla fine però, pare essersi concluso tutto per il meglio e Giann ha finalmente riavuto il suo bagaglio: “Dopo un’attesa di ore e ore per avere il permesso, sono riuscito ad entrare nel deposito bagagli e finalmente l’ho trovato” ha scritto, annunciando poi che finalmente, dopo questo spiacevole imprevisto, le sue vacanze hanno finalmente potuto avere inizio.

Sono tantissimi i contenuti sull’Egitto postati da Sperti e, di certo, durante tutta l’estate continuerà ad aggiornare i follower; nella speranza, ovviamente, di non perdere più i bagagli!