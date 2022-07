Clizia e Paolo Ciavarro, ecco il lieto evento: la coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip continua a entusiasmare i fan, le novità.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo; l’amore fra l’attrice e il presentatore televisivo è sbocciato nella casa di Cinecittà e, nonostante la fine del Grande Fratello Vip, continua davvero col vento in poppa.

Solo pochi mesi fa, i due hanno festeggiato la nascita del loro primo figlio, Gabriele, ma ora si preparano a suggellare definitivamente il loro amore entusiasmando tutti i fan; ecco le novità.

Clizia e Paolo Ciavarro, ecco il lieto evento: doppi festeggiamenti per loro

La coppia si sta godendo ormai da mesi il piccolo Gabriele, come raccontato in varie interviste; anche per questo, visto il momento davvero felice, pare che Clizia e Paolo stiano pensando ad organizzare un grandissimo evento.

Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo TV (e ripreso dal sito Gossip e Tv) infatti, i due vorrebbero battezzare il piccolo Gabriele il giorno stesso del loro matrimonio; una maxi-festa dove poter suggellare il loro amore e dare il sacramento al loro bambino.

A quanto pare, ad ospitare questo grandissimo e importante momento per la coppia potrebbe essere una location suggestiva come l’isola di Lampedusa, alla quale Clizia e lo stesso Paolo sono molto legati; quanto alla data, pare che si stiano facendo i preparativi per il mese di settembre.

Al momento pare non esserci nulla di ufficiale, ma di sicuro Clizia e Paolo aggiorneranno presto i fan qualora dovesse davvero esserci quest’evento; più volte, in questi mesi, hanno dimostrato la loro voglia di condividere la loro gioia con tutti gli spettatori.

A quanto pare poi, la coppia sarebbe al momento in vacanza proprio in Sicilia; non è certo strano viste le location molto gettonate, ma magari oltre a momenti di relax Clizia e Paolo si stanno anche adoperando per i preparativi. Sarà davvero così? Di certo, all’evento parteciperebbero felicissimi Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.