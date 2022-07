Formaggio: se hai problemi di cuore non mangiare mai questo!

Hai problemi al cuore? Attenzione, devi assolutamente evitare di mangiare questa tipologia di formaggi. Scopriamo nel dettaglio quali sono e cosa provocano al nostro organismo.

Nelle maggioranza delle tavole italiane, troviamo quasi sempre del formaggio, d’altronde siamo uno dei paesi più conosciuti per la sua produzione. Purtroppo però, nonostante sia uno degli alimenti più amati, è anche un nemico per la bilancia. Infatti, quando si inizia a seguire un regime alimentare, viene immediatamente eliminato dalla dieta.

I latticini, oltre a farci prendere peso, sono anche dannosi per l’organismo. Il motivo? Gli esperti confermano che alcune tipologie di formaggio fanno molto male al cuore, soprattutto per chi già soffre di patologie.

Certo è, che se una persona sana, mangia una volta ogni tanto un pezzettino di formaggio, non succederà nulla di grave. Ma se questa diventa un’abitudine, i rischi aumentano drasticamente. Quindi, il trucco è sicuramente non esagerare con le quantità, ovviamente esistono differenze in base alla tipologia di formaggio. Scopriamo nel dettaglio quale bisogna evitare assolutamente.

Formaggio: attenzione, questa tipologia fa male al cuore

Quindi, se una persona sana può scegliere ogni tanto di mangiare un pezzetto di formaggio senza esagerare con le quantità, chi soffre di problemi di cuore deve fare molta attenzione. Infatti, in pochi sanno che esiste una tipologia di latticini che andrebbe evitata assolutamente.

La dietista Lauren Manaker, ha confermato che il formaggio cremoso è la qualità peggiore per i soggetti a rischio. Stando a quanto dice l’esperta, il problema sarebbe legato ai grassi saturi che si trovano al suo interno. Pensate che solo due cucchiai di crema di formaggio contengono ben l’ 87% di grassi, ovvero il 10% dell’apporto giornaliero consigliato.

Per non parlare del colesterolo, una normale porzione di questa tipologia di formaggio, può contenere fino a 29 milligrammi. Ricordiamo, che normalmente questa tipologia di formaggio viene accompagnata al pane o alla pasta, quindi le calorie si sommano e arrivano a numeri impressionanti.

Per questo motivo, sarebbe meglio optare per scelte più sane, inoltre, alcune tipologie di formaggi cremosi contengono al loro interno conservanti e aromi, si tratta di un’ulteriore aggiunta di zuccheri.

Ecco perché, prima di acquistare qualsiasi tipo di prodotto è meglio leggere attentamente l’etichetta. Voi cosa ne pensate?