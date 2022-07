Stress e dolori articolari? L’infuso che ti aiuta veramente

Lo stress e i dolori articolari sono sintomi molto comuni: assumere questo infuso può aiutare a distendersi e lenire il dolore.

Quando parliamo di stress e dolori articolari, facciamo riferimento a due sintomi che possono avere diverse origini e nature. Gli stati emotivi di malessere, così come il fastidio alle gambe, braccia, polsi e così via – possono essere combattuti con un unico rimedio. Da tempo infatti, gli esperti e i ricercatori si impegnano a studiare gli effetti benefici di alcuni elementi di origine naturale, in modo da sostituirli ai classici farmaci e medicinali colmi di sostanze chimiche.

Il farmaco infatti è un prodotto che non può essere consumato per un periodo di tempo troppo lungo e soprattutto non bisogna mai abusarne; al contrario, gli infusi, erbe e caramelle di origine naturale non presentano effetti collaterali gravi, pertanto possono essere utilizzati ogni qualvolta si avverte la necessità. In relazione allo stress e ai dolori articolari, vi proponiamo l’infuso al rosmarino. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Stress e dolori articolari? Prova l’infuso al rosmarino

Il rosmarino, benché sia una pianta associata per lo più alla funzione aromatica nei cibi, contiene moltissime sostanze benefiche per l’organismo. In particolare, vanta proprietà antiinfiammatorie e antibiotiche, perfette per contrastare le influenze stagionali e il raffreddore.

Al contempo, risulta perfetto per combattere e lenire i dolori articolari: gli sportivi ad esempio sfregano la pianta nelle zone interessate, utilizzando generalmente l’olio essenziale. Tuttavia, per combattere lo stress, distendere la mente e stimolare la concentrazione – la soluzione perfetta si riassume nel consumo dell’infuso al rosmarino.

La preparazione è molto semplice: immergete due o tre rametti in 200ml di acqua e lasciate bollire il tutto per qualche minuto. Dopodiché, spegnete il fuoco, mettete il coperchio e lasciate la pianta in infusione per altri 10 minuti. Dopodiché, filtrate la miscela e consumatela con un dolcificante a piacere. Questa bevanda vi aiuterà a combattere le situazioni di stress e distenderà ogni muscolo del vostro corpo. Inoltre, se non possedete i rametti, potete anche far bollire due cucchiai di aghetti sfusi. Provare per credere!