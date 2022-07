Vitamina B12: i segnali di una forte carenza

Pensi di avere una carenza da Vitamina B12, occhio a non sottovalutare mai questi sintomi. Scopriamo nel dettaglio quali sono e come integrare questo importante nutriente.

Il nostro organismo funziona come una macchina e quando qualcosa non va nel modo giusto, cerca di avvertirci, mandandoci dei segnali. Spesso però, tendiamo a sottovalutare questi sintomi, pensando che si tratta di qualcosa di passeggero.

Se nella maggior parte dei casi è così, in altri, si tratta di veri e propri campanelli d’allarme per alcune patologie ben più serie.

Ecco perché oggi vi sveleremo quali sono i sintomi di una carenza di vitamina B12. Questa infatti fondamentale per la salute generale del nostro organismo.

In molti sottovalutano questo fattore, infatti avere una carenza da questo importante nutriente potrebbe portare a patologie ben più serie.

Spesso chi soffre di carenza da vitamina B12 si sente stanco, affaticato e soffre di stitichezza. Purtroppo, si tratta di sintomi che ci rendono difficile svolgere le normali attività quotidiane.

Ecco perché è fondamentale ascoltare il proprio corpo e capire se c’è qualcosa che non va. In seguito, rivolgetevi al vostro medico, sicuramente vi prescriverà degli esami del sangue per verificare qual è il reale problema.

Siete curiosi di scoprire quali sono tutti i sintomi di una carenza da vitamina B12? Vediamoli insieme.

Vitamina B12: ecco cosa accade al tuo corpo quando si ha una carenza

Gli esperti confermano che chi soffre di una carenza da vitamina B12 ha spesso dei sintomi in comune. Tra questi troviamo: