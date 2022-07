Capelli: così non si rovinano quando li asciughi

Ti ritrovi spesso con i capelli spezzati o sfibrati? Attenzione, devi assolutamente provare questo trucco quando li asciughi, solo così non li rovinerai più. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Per avere una chioma perfetta e sana è necessario prestare parecchia attenzione quando decidiamo di asciugarli. Ecco perché oggi vi sveleremo un trucco che vi eviterà di avere dei capelli sfibrati. Siete curiosi di scoprire come funziona? Vediamolo insieme.

Asciugare i capelli più sembrare un’operazione semplice, in realtà dietro si nascondono numerosi problemi che tendiamo a sottovalutare.

Infatti, il phon se non usato nel giusto modo tende a rovinare i nostri capelli rendendoli secchi e sfibrati. Se vogliamo evitare che ciò accada, dobbiamo seguire alcuni consigli per asciugarli nel modo giusto.

Capelli sfibrati? Ecco come asciugarli

La maggior parte delle donne, appena finiscono di fare la doccia, tende a avvolgere i propri capelli nell’asciugamano. Questa operazione viene fatta sia per evitare di bagnare il pavimento, sia per asciugare più velocemente i capelli.

Tuttavia, quello che non si deve assolutamente fare è strofinarli ripetutamente e in modo aggressivo. Infatti, quando abbiamo la chioma bagnata, questa è più sensibile e tende a rompersi più velocemente.

Inoltre, uno dei consigli migliori per avere dei capelli lisci e morbidi senza l’utilizzo del phon è quello di tamponarli delicatamente con un asciugamano.In questo l’acqua in eccesso verrà spremuta via e i nostri capelli non si saranno rovinati.

Se invece non riesci proprio ad abbandonare il phon, ti consigliamo di impostare sempre una temperatura fredda. Infatti, le alte temperature tendono a spezzare le punte dei capelli.

Inoltre, anche la distanza tra il phon e la testa è molto importante. Infatti, il consiglio è quello di tenere piuttosto lontano il phone dai nostri capelli. In questo modo eviteremo di rovinarli ulteriormente.

Infine, per cercare di avere dei capelli sempre in ottime condizioni, ti consigliamo di asciugarli con una semplice maglietta che non indossi più. Mentre gli asciugamani assorbono tutta l’umidità, una maglietta è in grado di assorbire l’acqua in eccesso senza però rimuovere tutta l’umidità.

