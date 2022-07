Vediamo meglio insieme che cosa è successo ed è stato confermato per la coppia super amata del noto programma pomeridiano.

Come tutti noi sappiamo il programma che conduce Maria De Filippi, ormai da moltissimi anni è super apprezzato sempre, stiamo parlando proprio di Uomini e Donne, dove nascono incredibili storie d’amore.

Ma non tutte, anche se partono con propositi incredibili, sembrano avere un lieto fine, come in questo caso, dove nessuno si aspettava che potesse succedere a loro, ma qualcosa non è andato come si pensava.

Uomini e Donne notizia inaspettata: è ufficialmente finita tra loro

Non abbiamo ancora detto, però, chi sono i protagonisti di questa storia che si è conclusa, parliamo di Matteo Ranieri e Valeria Cardone, che hanno partecipato all’ultima edizione del noto programma.

La notizia è arrivata dal profilo social, del sempre super informato, Amedeo Venza, che ha comunicato che la cosa è ufficiale, sembra anche che la ragazza sia rimasta delusa dal comportamento del corteggiatore.

Ovviamente la conferma da parte dei diretti interessati non è ancora arrivata, ma non tarderà e si vocifera anche che la coppia, una volta lasciato lo studio di Maria si è frequentata veramente pochissimo.

Da qualche tempo ci sono continue voci che si rincorrono sulla fine della loro relazione, se così possiamo chiamarla, ma la coppia è nel più assoluto riserbo, al quale dobbiamo aggiungere anche che la Cardone, aveva dichiarato in tempi non sospetti che la distanza geografica con Ranieri era un problema.

Ma forse, oltre a questo c’è stata anche una mancanza di feeling nel rapporto, come mormorano sempre i ben informati di gossip e possiamo leggere anche dalle pagine di Gossiptv.

Il bel corteggiatore, poi ha deciso di non partecipare al compleanno di Valeria per andare a passare dei giorni con i parenti in Irlanda ed Inghilterra, da quando è partito non è stato fatto nessun gesto nei confronti della ragazza.

Stessa cosa lei, non è partita ma non ha pubblicato nulla di romantico sull’assenza del suo fidanzato e questo, ovviamente, fa insospettire, anche molto, non credete anche voi? Quindi per il momento ci accontentiamo delle parole di Amedeo Venza, in attesa dell’ufficialità dei due interessati.