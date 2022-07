L’ escursionista non era rientrata al rifugio, aveva chiamato i soccorsi dicendo di essere caduta e di avere una gamba bloccata.

Tragico ritrovamento all’alba di stamane, dove una donna ,forse di origini svizzere, è stata trovata morta sul versante valdostano del Colle del Gran San Bernardo, al confine con la Svizzera. Il corpo è stato recuperato questa mattina dai membri del soccorso alpino valdostano. Potrebbe trattarsi di una cittadina svizzera ma le operazioni di identificazione devono ancora essere svolte. In base a una prima ricostruzione, nella serata di ieri, venerdì, la donna aveva dato l’allarme al personale dell’ospizio del Gran San Bernardo, spiegando di essere caduta e di aver avuto un problema a una gamba che era rimasta bloccata. Da quel momento è calato il silenzio e non è più stato possibile contattarla. L’indicazione era stata inoltrata al soccorso svizzero che, a sua volta, trattandosi di zona di confine, ha segnalato l’evento al soccorso italiano. L’elicottero valdostano era impegnato in altre due operazioni. Il soccorso svizzero ha quindi preso in carico l’intervento e ha effettuato ricerche con due elicotteri, di cui uno dotato di termica, e con squadre via terra. Le operazioni sono state sospese alle 2.30 e sono riprese all’alba su entrambi i versanti quando il corpo dell’escursionista è stato individuato e recuperato. Gli accertamenti sono stati affidati al soccorso alpino della guardia di finanza. La donna è morta dopo essere scivolata per una ventina di metri dal sentiero. Il corpo è stato portato ad Aosta per le operazioni di riconoscimento e di polizia giudiziaria, affidate al Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves.