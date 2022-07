Giancarlo Magalli, la decisione non la prende bene: il conduttore ha parlato ed ha mostrato tutto il suo disappunto, ecco perché.

Giancarlo Magalli è sicuramente uno dei volti noti della Rai degli ultimi decenni, avendo condotto tantissimi importanti programmi; in molti lo ricorderanno sicuramente per I Fatti Vostri, storico programma Rai condotto insieme a Marcello Cirilli e Adriana Volpe per molto tempo.

Proprio con quest’ultima ha avuto una lite che non è finita per nulla bene, e forse questo può aver avuto un’influenza sulla scelta della Rai; Magalli non prende per nulla bene questa decisione e mostra parecchio disappunto.

Giancarlo Magalli, la decisione non la prende bene: la situazione

Il palinsesto della Rai, dalla prossima stagione televisiva, non avrà più come protagonista Giancarlo Magalli; è questa la decisione che ha lasciato senza parole il conduttore, tanto che lo stesso ha espresso tutto il suo disappunto sui social.

“La riconoscenza della Rai è leggendaria” ha scritto, condividendo un post in merito alla notizia di Tv Blog, intitolato proprio “Magalli ‘dimenticato’ dalla Rai”. Il conduttore non ha preso per nulla bene quest’esclusione dopo tantissimi anni, anche se probabilmente (come gli spettatori stessi) se l’aspettava.

Solo di recente infatti, parlando con davidemaggio.it, aveva dichiarato come gli sarebbe piaciuto sapere cosa avrebbe fatto l’anno prossimo, aggiungendo: “I nuovi direttori trasversali, che poi sono nuovi fino a un certo punto, non si sono sentiti. Io sono uno che andrebbe avanti a lavorare a lungo, non vorrei sparire di colpo“.

A conti fatti però, salvo ribaltoni dell’ultimo momento, nella prossima stagione televisiva Magalli e la Rai saranno distanti; anche la voce narrante della nuova stagione de Il Collegio, fino ad oggi affidata a lui, pare sarà destinata a qualche altro interprete.

Il quiz Una parola di troppo, condotto su Rai 2 lo scorso anno, non è stato riconfermato e dunque a Magalli non resta che sperare che qualche altra rete voglia dargli spazio; stesso discorso per Bianca Guaccero e Serena Autieri, viste le chiusure di Detto Fatto e Dedicato.