Alessandra Amoroso travolta dalle critiche, parla lei

Dopo gli ultimi attacchi ad Alessandra Amoroso per non aver firmato un autografo, la cantante risponde alle accuse. Scopriamo nel dettaglio le sue parole e cosa è accaduto.

Alessandra Amoroso è sicuramente una delle cantanti più amate in Italia. Il successo è arrivato dopo la partecipazione ad Amici, ora però si è trovata al centro di una grossa polemica. Il motivo? Non ha voluto firmare il cuscino di una sua fan.

Nelle ultime ore, la cantate salentina è stata sommersa dalle critiche, infatti, molte persone l’hanno accusata di non aver avuto rispetto nei confronti di una sua fan. Il video è andato subito virale e dopo pochi minuti, Alessandra, si è trovata il profilo Instagram pieno di insulti.

Ora la nota cantante ha voluto rispondere alle critiche con un lungo posti sui social, la Amoroso ha quindi chiesto a tutti di non essere promotori di odio per questo piccolo episodio. Scopriamo nel dettaglio le sue parole.

Alessandra Amoroso dopo le critiche, si difende su Ig

Come dicevamo, recentemente, Alessandra Amoroso è finita al centro di una grossa polemica, per non aver firmato il cuscino di una fan. L’episodio in questione, è stato filmato e poi pubblicato sui social, scatenando la rabbia di molti suoi sostenitori.

Su twitter è scoppiato un vero e proprio caos, se in molti la difendono, altri l’hanno accusata di non aver avuto rispetto nei confronti di chi gli paga lo stipendio. Dopo i vari insulti, Alessandra Amoroso ha decido di rispondere ai duri attacchi con un lungo posto sul suo profilo Ig.

Nel video in questione si vede l’artista pugliese che si ferma a parlare con i fan, durante le prove del Tim Summer Hits. Una ragazza, le chiede di firmare un cuscino che le era stato dato in mano da un uomo della sicurezza. Alessandra, ha deciso di non firmarlo, spiegando che se lo avesse fatto, non avrebbe avuto il tempo di firmarlo anche agli altri.

Più che discutere Alessandra Amoroso, discuterei il comportamento dell’addetto alla sicurezza. Sembra quasi lui a porgere il cuscino quasi come a garantire che Alessandra avrebbe firmato per quel motivo. Purtroppo, anche se “ferma” è stata giusta. Stateci. pic.twitter.com/kHNvI81pjZ — Fran Altomare (@FranAltomare) June 27, 2022



Il mancato autografo è stato la causa di pesanti critiche, in molti hanno sostenuto che si è trattato di una pesante scortesia verso la sua big family, che da anni la segue in tutti i suoi concerti.

Alessandra, dopo le accuse ha deciso di ribadire la sua posizione e chiarire quanto accaduto. La cantante salentina ha confermato che per rispetto di tutte le persone del pubblico e degli artisti presenti, ha preferito evitare di fare autografi. In questo modo ha evitato di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo.

Voi cosa ne pensate?