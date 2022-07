Ti sei mai chiesto il motivo per cui Ultimo ha scelto questo nome? Da non credere, scopriamo nel dettaglio da cosa deriva e come mai ha deciso di darsi questo nome d’arte.

Ultimo è sicuramente uno dei cantanti più amati del momento, il giovane riempie gli stadi e manda i concerti in sold out. Ma sapete che in passato è stato scartato nei casting di Amici? Da non credere, Maria De Filippi non si è accorta del suo talento. Ma scopriamo il motivo per cui ha deciso di chiamarsi ultimo.

Il suo vero nome è Niccolò Moriconi ed ora, all’età di soli 26 anni è riuscito a realizzare il suo sogno, ovvero essere un cantante. Il giovane, da qualche giorno sta riempiendo gli stadi con più di 60 e 70mila persone. Dei risultati pazzeschi che solo i più grandi cantanti hanno raggiunto.

Ora è sicuramente uno dei cantanti più famosi in Italia, ma scopriamo da dove deriva il suo nome d’arte. Siete curiosi di scoprire il motivo? Vediamolo insieme.

Ultimo: ecco perché si chiama così

Ultimo nasce a Roma, in quartiere piuttosto povero, ovvero San Basilio. Sin dalla tenera età inizia a studiare pianoforte al Conservatorio Santa Cecilia. Poi all’età di 14 anni comincia a scrivere canzoni.

Il successo inizia ad arrivare nel 2013, quando riesce a vincere la terza edizione del concorso canoro Una voce per il Sud, proprio qui canta una delle sue canzoni più famose, ovvero Regalami un sorriso. Dedicata a tutti bambini malati di cancro.

Da questo momento la sua strada è sempre in salita, finché viene scartato ai casting di Amici. In ogni modo non si è arreso e ha continuato a cantare e esibirsi nei locali, fino al grande successo.

Poi arriva uno dei momenti più belli della sua vita, la vittoria a Sanremo 2018 per la categoria Nuove Proposte con il brano I tuoi particolari.

I fan, da diverso tempo si domandano il motivo per cui abbia scelto di chiamarsi Ultimo, lui spesso nelle sue canzoni l’ha spiegato. Infatti ha confermato che si è sempre sentito ultimo nelle varie occasioni, ecco perché ha deciso di chiamarsi così.

Voi cosa ne pensate?