Gemma Galgani: lo fa di nuovo, attenzione

Gemma Galgani non si rassegna, a quanto pare la dama torinese intende essere ancora la protagonista assoluta di Uomini e Donne.

Il successo della dama torinese decollò tra il 2014 e il 2015, periodo in cui divenne la protagonista indiscussa di Uomini e Donne in seguito alle vicissitudini con Giorgio Manetti. La love story tra Gems & George appassionò milioni di italiani, soprattutto per le scene esilaranti che ritraevano le due storiche rivali – Tina Cipollari e Gemma Galgani – azzuffarsi per le attenzioni del famoso Gabbiano. Eppure, dall’iconico letterone sembra passata un’eternità, soprattutto perché il ruolo della dama all’interno degli studi Mediaset è stato decisamente ridimensionato.

La protagonista indiscussa della scorsa edizione infatti è stata nientepopodimeno che Ida Platano, coinvolta dall’irraggiungibile Riccardo Guarnieri. La dama bresciana ha saputo intrattenere il pubblico di U&D con i suoi drammi adolescenziali, i rifiuti, le gioie e i dolori da parte del parterre maschile. Tuttavia, sembra che la Galgani non voglia rassegnarsi al ruolo di comparsa. La dama torinese ha deciso di compiere un gesto incredibile: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Gemma Galgani di nuovo sotto i ferri?

Il nuovo format di Uomini e Donne, che ha visto l’unione del Trono Classico e del Trono Over, prosegue a gonfie vele da un paio di anni. Inoltre, la prima puntata è da sempre caratterizzata da un aspetto particolare: l’estate di Gemma all’insegna del rinnovo fisico. Il primo anno post-pandemia infatti abbiamo assistito al primo lifting della torinese, dopodiché il chirurgo ha gonfiato leggermente le labbra e drasticamente il seno. Ora, sembra che sia venuto il turno del naso!

Ebbene sì, si vocifera da diverse settimane che Gemma Galgani abbia intenzione di ritoccare il suo amato ed iconico naso, lo stesso a cui la dama si è sempre dichiarata particolarmente affezionata. La notizia bomba arriva da un giornalista del settimanale Nuovo: “Sembra essere pronta ad affidarsi alle mani di un chirurgo plastico, questa volta però per farsi un ritocco sul naso…” – si legge sulla famosa rivista. Negli anni scorsi, Gemma era riuscita a tenere ben nascosti i suoi ritocchi nel corso dell’estate. Ci riuscirà anche questa volta? E ancor più importante: quando Uomini e Donne tornerà a farci compagnia su Canale 5, riusciremo a riconoscerla?