Chiara Ferragni: ha deciso di farlo per Sanremo

La nota fashion blogger si prepara per il suo debutto come conduttrice al Festival di Sanremo: ecco chi ha incontrato Chiara Ferragni.

Il 7 febbraio 2023, Chiara Ferragni debutterà come conduttrice presso il Teatro dell’Ariston per aprire la 73esima edizione del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. Il conduttore ha scelto la nota fashion blogger per la prima e l’ultima serata del contest sonoro che decreterà il vincitore e l’artista destinato all’Eurovision Song Contest. Inutile dire che l’emozione sia alle stelle e che l’influencer milanese abbia deciso di prepararsi adeguatamente per essere all’altezza del compito.

Ogni novellino ha bisogno di un mentore che insegni i segreti del mestiere. Vestire il ruolo di conduttore non è cosa da poco: serve spigliatezza, carisma, personalità e soprattutto professionalità. Da tempo infatti, la Ferragni viene criticata per gli scarsi meriti a lei attribuiti (nonostante sia un’imprenditrice di successo a poco più di trent’anni) – di conseguenza, il Festival di Sanremo può rappresentare l’occasione perfetta per dimostrare a tutti il suo reale valore. Per questo motivo, in questi giorni, la moglie di Fedez ha deciso di chiedere consiglio ad una storica conduttrice della tv italiana.

Chiara Ferragni: l’allieva supererà la maestra?

In occasione del suo debutto come conduttrice, Chiara Ferragni ha deciso di rivolgersi ad una donna reduce del successo ottenuto sul palco dell’Ariston nel 2004. Stiamo parlando dell’iconica Simona Ventura, da tempo conosciuta ed amata dai telespettatori italiani. L’influencer ha deciso di incontrarla per poter imparare e conoscere l’arte del mestiere, da tempo cavallo di battaglia della Ventura. Le due bionde hanno infuocato il web, rappresentano infatti un’accoppiata incredibile e decisamente innovativa.

“Caffè con Simona Ventura che mi ha raccontato i segreti del suo Sanremo” – sono state le parole di Chiara Ferragni, in seguito al dolcissimo post riservatole dalla collega esperta. “La mia stima per Chiara ha origini lontane” – ha dichiarato la Ventura su Instagram – “[…] Le voglio proprio bene! Abbiamo tanti punti in comune, seppur in 2 mondi solo all’apparenza distanti […]” – e continua – “grazie Chiara per aver pensato a me come moderno ‘Virgilio’ nel mondo della tv”. Vedremo a questo punto se Simona Ventura sarà effettivamente in grado di condurre Chiara Ferragni in paradiso.