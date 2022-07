Uomini e Donne: Lilli Pugliese, è successo

Uomini e Donne: il profilo social di un’ex corteggiatrice è stato hackerato. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha vissuto una spiacevole vicenda. Stiamo parlando di Lilli Pugliese, che nelle ultime ore le è stato hackerato il suo account social di Instagram.

Ma andiamo a vedere cosa è successo. L’ex corteggiatrice del day time condotto da Maria De Filippi qualche giorno fa si è accorta di avere il suo profilo hackerato da una persona che invitava a spendere delle cifre di denaro per vincerne di più: insomma, una vera e propria truffa.

Alcuni follower della Pugliese però non avevano capito che il suo profilo era stato hackerato ed erano rimasti molto delusi e non riuscivano a capire come potesse sponsorizzare queste cose.

Ma non appena appreso quello che le stava succedendo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha denunciato tutto alla Polizia Postale ed in seguito ha aperto un nuovo profilo ed ha spiegato quello che stava succedendo.

Lilli Pugliese: il suo profilo di Instagram è stato hackerato

Come riporta il sito LaNostraTV,It, la protagonista di Uomini e Donne ha scritto “Ciao a tutti raga… il mio vecchio profilo Instagram è stato HACKERATO ragazzi non date retta a quello che viene detto nelle storie perché è tutta una TRUFFA! Io sto procedendo con tutta la procedura che viene fatto in questi casi”.

E poi ha invitato tutti i suoi follower a condividere questo video in modo tale che molte persone riescano a vederlo.

Ma non è finita qui: la stessa Lilli Pugliese ha voluto rispondere ai suoi follower che avevano deciso di levare il “Segui” ed ha scritto “Hai fatto bene a togliermi il segui! Anche io al posto tuo lo avrei fatto… ma spero che ora hai capito che non potrei mai fare una cosa del genere MAI”.

Poi si è sfogata sempre su Instagram, dove ha fatto un video in cui ha anche detto “Per chi ha creduto ho visto un po’ di messaggi, il truffatore che ha parlato con alcune persone, io ho fatto una denuncia, nel profilo nuovo che ho aperto l’ho fatta vedere”.

Insomma, una brutta disavventura per la bella Lilli Pugliese che fortunatamente se ne è accorta in tempo denunciando tutto alla Polizia Postale.