Vediamo insieme l’incredibile bontà e facilità di preparazione per quanto riguarda i pomodori secchi, con la ricetta segreta.

Oggi vi vogliamo svelare il segreto per preparare una prodotto che possiamo consumare tutto l’anno davvero buonissimo che possiamo utilizzare in mille modi diversi, con una ricetta incredibile.

Come sempre la facilità di esecuzione è incredibile e noi siamo certi che ne farete un numero incredibile di barattoli, anche perchè sono un’ottimo regalo da portare se andiamo a trovare qualche amico, o parente a casa.

Pomodori secchi sott’olio: la ricetta veloce che funziona!

Questa conserva ci permette di avere l’incredibile sapore dei pomodori per tutto l’anno, e di norma andrebbero seccati al sole, con la procedura classica per svariati giorni, ma noi oggi vi indichiamo una ricetta più alla portata dei giorni nostri.

Ma cosa ci serve per realizzare questi pomodori? Ecco la lista degli ingredienti:

un chilo di pomodori ciliegino

olio extravergine di oliva qb

sale qb

spezie e aromi a piacere

Iniziamo quindi la preparazione, dove dobbiamo ovviamente lavare molto bene i pomodori e togliere il picciolo, poi li dividiamo a metà e li appoggiamo su di una teglia da forno, rivestita come sempre con la nostra carta da forno.

Poi mettiamo un po’ di olio e spolveriamo zucchero e sale, senza esagerare con l’ultimo anche perchè l’essiccazione tira fuori la parte salina del pomodoro e poi aggiungiamo le spezie che ci piacciono maggiormente.

Adesso accendiamo il forno, ecco perchè il metodo è veloce e non dobbiamo metterli al sole per giorni, e lo impostiamo a 120 gradi se statico, e dovranno rimanere per circa 9 ore, controlliamo di tanto in tanto, perchè alcuni pomodori potrebbero essere pronti in tempo minore e di conseguenza li togliamo.

Nel mentre possiamo sterilizzare i nostri barattoli di vetro, lavandoli bene con acqua e sapone e poi sciacquiamoli con cura e mettiamoli a bollire per qualche minuto a bagnomaria, compresi i tappi.

Quando sono pronti, mettiamo i nostri pomodori nei barattoli che saranno asciutti e mettiamo l’olio fino a coprirli interamente, premiamo anche verso il basso per riempire il tutto.

Possiamo anche pastorizzarli, per essere ancora più sicuri mettendoli in acqua a bollire e poi si conserveranno senza problemi nella nostra credenza, e quando vogliamo avremmo ottimi pomodori a nostra disposizione!