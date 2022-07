Vediamo insieme come realizzare questa buonissima torta senza troppa fatica e soprattutto senza accedere il forno.

Il caldo è arrivato, ormai da giorni, ma mangiare un dolcetto è sempre una buona idea, l’unico problema è che accendere il forno è veramente proibitivo, quindi come possiamo fare?

Ecco che veniamo in vostro soccorso con una buonissima torta fredda al cioccolato che vi lascerà senza parole, vediamo quindi cosa ci occorre, anche se come sempre è molto facile e veloce e poi piacerà veramente a tuti, perchè al cioccolato e super golosa!

Torta fredda al cioccolato, una bontà da sogno super facile!

Sembra come una torta gelato che in realtà non è, ma vediamo cosa ci occorre senza dilungarci troppo:

300 gr di zucchero a velo

20 gr di cacao

100 ml d’acqua

5 albumi d’uovo

200 gr di wafer al cioccolato

10 gr di gelatina oppure 15 gr di agar agar

Iniziamo preparando la nostra base, dove prendiamo i wafer, e li rompiamo tutti, possiamo usare anche un frullatore ad immersione, poi ci occorre, con queste dosi, una tortiera da 18 cm di diametro ed in questo modo mettiamo il composto che abbiamo ottenuto come base.

Un primo passaggio è fatto, adesso prepariamo la crema agli albumi, quindi rompiamo le uova e montiamo poi a neve gli albumi, una volta pronti, dove sono super fermi, facciamo una mix con acqua e gelatina, che lasciamo riposare qualche minuto.

Trascorso questo tempo uniamo il tutto, una volta fatto, con molta delicatezza, mettiamo metà della nostra crema sulla base delle torta che abbiamo preparato in precedenza, passiamo quindi a creare la crema al cacao.

Con l’altra metà della crema agli albumi che abbiamo nel contenitore, aggiungiamo il nostro cacao in polvere e mescoliamo per bene, una volta che è bello uniforme lo trasferiamo nello stampo.

Fatto ciò, amalgamiamo un po’ con il nostro cucchiaio le due creme per avere una sorta di effetto marmorizzato della torta quando l’apriremo ed il tutto sarà più coreografico, ovviamente se non volete potete saltare questo passaggio.

Mettiamo in frigorifero per circa 30 minuti e nel mentre prepariamo la copertura, dove si servono i seguenti ingredienti: