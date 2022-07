Bonus dell’Inps: attenzione non arriva a tutti

L’INPS eroga i soldi per coloro che possiedono un bonus e per coloro che hanno una carta per il pagamento delle utenze. Entriamo nel dettaglio per comprendere meglio cosa accade.

Questo mese di luglio appena iniziato è un mese che porta con sé degli appuntamenti fissi, come accade ogni anno e altri appuntamenti che sono del tutto nuovi in calendario ma che sono da confermare.

Cosa succede in questi 31 giorni di luglio? Sicuramente accadranno una certa quantità di pagamenti, infatti arrivano i soldi da parte dell’ INPS. Ma entriamo nel dettaglio e comprendiamo di cosa si tratta.

In cosa consiste questo bonus

Oggi venerdì 1° luglio arriva un pagamento erogato dall’INPS. Le riscossioni in contanti andranno avanti fino alla data del 7 agosto, invece le altre somme spettanti sono disponibili da oggi venerdì 1 luglio. Sono in corso i pagamenti relativi alle integrazioni dell’assegno universale figli per i percettori RdC.

Inoltre arrivano anche i soldi della NASPI DIS-COLL per quanto riguarda le competenze di giugno. Anche il Bonus 100 euro arriverà tra una decina di giorni circa. Inoltre arriva anche la carta acquisti INPS per un importo pari a 80 euro, che serve per sostenere le spese alimentari, le utenze luce e gas, l’acquisto di farmaci.

Per l’assegno unico gli accrediti sono attesi tra il 15 e il 22 luglio, quindi bisogna attendere ancora qualche giorno. L’appuntamento di metà mese riguarderà tre tipologie, ossia per coloro i quali hanno rinnovato il sussidio dopo i 18 mesi ordinari, per coloro della prima ricarica e infine per coloro i quali attendono mensilità arretrate.

Per la ricarica ordinaria l’appuntamento è fissato per mercoledì 27 anche quando arrivano i soldi del Bonus di 200 euro. Oltre a questi soldi del Bonus 200 euro che riguarda il decreto aiuti, sono in arrivo altri sostegni. Circa il Bonus figli disabili per i nuclei monoparentali, la somma arriva fino a 500 euro, inoltre l’INPS sta caricando le date e tutti gli importi che spettano, come quelle del 4 e il 7 luglio.

Questo mese di luglio porta con sé molte novità e un calendario ben fitto di date da ricordare con relativi importi che riguardano diverse categorie di lavoratori.