Numeri ritardatari, l’uscita è vicina! Ce ne sono diversi e potrebbero essere presto protagonisti, ecco quali sono.

Il Lotto appassiona sempre tantissimi giocatori italiani, che sperano di fare il colpaccio e di vincere l’ambito premio che possa cambiare definitivamente la loro situazione economica.

Ma sapevate che, nelle varie estrazioni, ci sono dei numeri chiamati ‘ritardatari’? Ecco perché sono chiamati così e soprattutto quali sono quelli attuali in questa fascia per ogni ruota.

I numeri ritardatari sono tutti quei numeri che, da tempo, non vengono estratti nelle varie ruote; si oppongono ovviamente ai numeri che invece escono con maggior frequenza.

Il fatto che non vengano estratti da tempo fa pensare ai giocatori che, magari dalla prossima volta, possa essere davvero il loro momento; per questo in molti puntano su questi numeri, anche se essendo un gioco aleatorio non è detto che questa strategia sia vincente.

Stando a quanto riportato da FanPage, all’ultima estrazione di giovedì 30 giugno 2022 sarebbero diversi i vari numeri ritardatari, su tutte le ruote disponibili. Ad esempio, il 65 non viene estratto da 96 concorsi a Bari, mentre il 13 manca da Roma da 79 volte consecutive.

La ruota di Napoli non vede da ben 65 estrazioni l’87, mentre il 59 manca dalla ruota di Milano addirittura da 84 estrazioni; altri numeri che mancano da tempo sono il 75 a Torino, il 20 a Venezia, il 48 a Palermo e il 57 sulla ruota nazionale. Il record di ‘assenza’ lo vanta però il 77 sulla ruota di Cagliari, dove manca da 104 estrazioni; un numero davvero alto, che fa quasi pensare che non uscirà mai più, così come le 100 assenze consecutive del 18, sempre sulla ruota della città sarda.

Di seguito, vengono riportati tutti i numeri assenti dalle varie ruote; tra parentesi, è indicato il numero di estrazioni in cui non sono usciti fino al momento:

Bari: 65 (96), 43 (76), 13 (74), 33 (72), 18 (70)

Cagliari: 77 (104), 18 (100), 63 (59), 32 (53), 5 (51)

Firenze: 81 (72), 86 (63), 26 (57), 40 (48), 18 (46)

Genova: 38 (72), 52 (58), 14 (55), 24 (53), 21 (53)

Milano: 59 (84), 42 (71), 45 (65), 34 (54), 14(46)

Napoli: 87 (65), 80 (59), 53 (54), 12 (51), 6 (49)

Palermo: 48 (70), 66 (70), 75 (60), 79 (56), 73 (51)

Roma: 13 (79), 16 (75), 35 (67), 12 (62), 26 (61)

Torino: 75 (77), 14 (75), 37 (72), 57 (65), 9 (61)

Venezia: 20 (78), 3 (61), 49 (59), 55 (56), 72 (53)

Nazionale: 57 (87), 42 (75), 59 (70), 39 (62), 43 (52)

Ricordiamo che per giocare la Gioco del Lotto è necessario essere maggiorenne;- inoltre, è bene contenersi con le puntate e far si che sia solamente un passatempo, e non una dipendenza.