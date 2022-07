Questa mattina presto tragedia sull’autostrada A14 che collega Bologna a Taranto. Un incidente ha provocato la chiusura di un lungo tratto e undici chilometri di coda.

Il primo fine settimana di luglio non si è aperto nel migliore dei modi. Intorno alle 4.30 di sabato 2 luglio, sull’autostrada A14 Bologna- Taranto si è verificato un bruttissimo incidente che ha reso necessaria la chiusura del tratto compreso tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro.

Il sinistro è avvenuto all’altezza del km 16 e ha visto coinvolta una cisterna che trasportava glucosio. Il mezzo si sia intraversato: è rimasto ferito il camionista, un kazaco di 37 anni. All’arrivo di Vigili del Fuoco e Polizia stradale il conducente della cisterna è stato tirato fuori e trasportato in ospedale. Determinante e di grande aiuto l’intervento di un tassista, tal Hendrik Atti, in quel momento si trovava a passare in tangenziale a Bologna e, dopo aver notato il tir rovesciato e gli operatori del 118 che attraversavano la tangenziale per soccorrere il camionista ferito, si è fermato per aiutare gli operatori, segnalando la loro presenza in modo che non venissero investiti.

Visto il gran numero di automobili dirette verso le località balneari, si sono registrati fino a 11 chilometri di coda tra il bivio con la A1 Milano-Napoli ed il bivio con la A13 Bologna-Padova verso Ancona. Il traffico resta molto intenso, vista anche la concomitanza con le partenze per le ferie nel primo weekend di luglio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Per evitare imbottigliamenti sotto le temperature torride -pericolosi soprattutto in presenza di anziani, bambini piccoli e animali, si raccomanda agli utenti che viaggiano sulla A1 Milano-Napoli da Firenze in direzione della A14 di uscire a Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare in A14 a Bologna San Lazzaro. Invece, a chi da Milano viaggia verso la A14 si consiglia di uscire a Modena Nord o a Valsamoggia, percorrere la SS9 “via Emilia”, immettersi sulla Tangenziale di Bologna per poi rientrare in A14 a Bologna San Lazzaro. Infine a chi da Padova viaggia in direzione Ancona può uscire a Bologna Arcoveggio per poi rientrare in A14 a Bologna San Lazzaro. Si tratta,purtroppo, dell’ennesimo incidente in autostrada registratosi nel giro di poco: pochi giorni fa tragedia sulla A7 Milano-Genova, un Suv è entrato in contromano causando due morti e quattro feriti