“Espedito” nome particolare per il figlio del noto attore

Il noto attore italiano che presto diventerà papà, ha confermato “lo chiameremo Espedito”. Scopriamo nel dettaglio di chi si tratta e quando nascerà il piccolo.

Nelle ultime ore Erasmo Genizini ha rivelato ai suoi fan il nome del suo primo figlio. Da non credere, l’attore protagonista di Che Dio ci aiuti, ha scelto insieme alla compagna, Federica Esposito, un nome piuttosto particolare, Espedito. Vediamo nel dettaglio le sue parole.

Erasmo Genzini è sicuramente uno degli attori più amati del momento, il grande successo è dovuto principalmente al suo ruolo in Che Dio ci aiuti, una delle serie più seguite dal pubblico a casa. Qualche ora fa ha fatto un annuncio importantissimo sul suo bebè.

L’attore è fidanzato da diversi anni con Federica Esposito, una nota influencer, i due recentemente hanno rivelato di aspettare un bambino. L’attore e la sua compagna hanno organizzato un bellissimo Baby Shower in cui hanno scoperto il sesso del nascituro.

A quanto sembra sarà un maschietto, ma a lasciare i fan senza parole è stato il nome scelto dai futuri genitori. I due hanno pubblicato moltissime foto su Ig del lieto evento, nella didascalia, Erasmo ha scritto “Mancavi solo tu”.

Ma non è finita qui, scopriamo insieme ulteriori dettagli sulla questione.

Erasmo Genzini su Ig “Aspettiamo solo te… Espedito”

Erasmo Genzini e la sua compagna, Federica non vedono l’ora di abbracciare il loro bambini. La coppia ha scelto un nome molto particolare per il loro bebè, ovvero Espedito.

L’attore in questi anni ha recitato in moltissime fiction di successo come Che Dio ci aiuti e L’Isola di Pietro. Nelle ultime ore, i due futuri genitori hanno rivelato ai followers sia il sesso del bambino, che il suo nome.

Erasmo in un bellissimo video ha scritto “Ti abbiamo aspettato, desiderato e per tanto tempo immaginato… Finalmente sei qui, dentro la tua mamma, dentro ogni nostra giornata, dentro ogni nostro pensiero e scelta” ma non è tutto, l’attore ha anche aggiunto di essere pronto a donargli tutto l’amore che ha.

Qualche giorno fa, Erasmo ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato della bellissima storia con la sua compagna, l’attore ha confermato di essere innamorato di lei da quando era un adolescente. Infatti i due stanno insieme da quando avevano appena 17 anni.

Dunque Erasmo Genzini e Federica Esposito hanno deciso il nome del loro bebè, il primo genito si chiamerà Espedito, che significa libero, sciolto.