Paola Barale confessa e conferma il suo no

La showgirl Paola Barale ha deciso di lasciare la televisione per la sua grande passione, il teatro. Leggiamo cosa ha detto in merito.

Paola Barale è stata per anni nel programma di Canale 5, Buona Domenica, condotto anche da Maurizio Costanzo. In quel periodo, la showgirl si innamorò e si sposò con il ballerino della trasmissione, Gianni Sperti.

Ma quella unione non durò e poco dopo iniziò a frequentarsi con l’attore Raz Degan: i due ebbero una grande e passionale storia d’amore.

Ed anche se in molti hanno pensato che aveva deciso di lasciare la trasmissione della domenica per lui, in realtà non è così, in quanto “Lui arrivò un anno dopo. Me ne andai perché veramente avevo bisogno di fare altro. Quando lasciai era ancora il top”.

Come riporta il sito Gossip.It, in questo momento, la Barale si trova in teatro con lo spettacolo “Se devi dire una bugia dilla grossa”, in cui recita con Paola Quattrini.

Paola Barale: ecco perché ha detto tanti “no” ai reality show

Durante la sua intervista al Corriere della Sera, ha fatto sapere che questo le sta dando tante “soddisfazioni. Mi piace il teatro, è sempre diverso e non rischio mai di rivivere le medesime situazioni”.

Per il momento, la 55enne ha deciso di lasciare la televisione ma non le mancano le proposte, come i reality, nei quali lei sarebbe perfetta, dato che è una donna che non ha mai paura di dire la verità. Ma Paola Barale ha detto più volte di no affermando che le “offrono anche grandi cifre”.

E poi continua a dire anche che “Non sarò mai ricca. Certo mi piace la bella vita. Ed è importante essere tranquilli quando, per esempio, si sta male e ci si deve curare. Ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. I reality non hanno dei bei contenuti”.

Paola Barale non ha mai avuto figli, ma è stata una decisione ben decisa “Non avere figli è stata una scelta consapevole. Credo di invecchiare bene anche perché, non avendone, mi sento libera di testa”.

Bisognerà aspettare ancora molto prima di poter rivedere Paola Barale in un programma tv, anche se ha fatto piccole apparizioni a Name The Nune oppure al Maurizio Costanzo Show.