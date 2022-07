Denti: l’ora giusta per lavarli e non è come pensi

Denti: qual è l’ora giusta per lavarli? Scopriamo insieme quando è indicato, se farlo quindi prima o dopo aver mangiato.

Avere una buona igiene orale è molto importante per la salute di tutti noi. Per questo motivo, bisognerebbe farsi seguire da uno specialista, in modo tale che al sorgere di qualsiasi problema si possa risolvere in fretta senza conseguenze.

È consigliata fare, almeno, due volte l’anno la pulizia dei denti, proprio per mantenerli sempre sani, così come anche le gengive.

Oltre andare con regolarità dal dentista, quindi dobbiamo lavarceli in quotidianamente: in questo modo si possono evitare le carie, il tartaro, ma anche le patologie della bocca, come ad esempio la parodontite, che non è altro una malattia infiammatoria orale cronica, che distrugge progressivamente le strutture portanti dei denti.

E’ molto importante quindi sia per avere un sorriso davvero sorprendente, sia per la propria salute, lavarsi i denti sempre.

Denti: quando e quante volte bisogna lavarli?

Ma ora ci si domanda: quando lavarsi i denti e quante volte al giorno farlo? Alcuni dentisti risposto e consigliano di aspettare almeno 30 minuti dopo il pasto. Questo passaggio è molto importante in quanto acidi e gli zuccheri alimentari indeboliscono temporaneamente lo smalto dentale.

E pulirsi i denti subito dopo aver mangiato rischia maggiormente di danneggiare lo smalto.

Per salvaguardare i nostri denti, quindi quando li possiamo lavare? La risposta arriva come sempre dagli specialisti che consigliano di lavarli la sera, ma deve essere molto accurata e bisogna concentrarsi sugli spazi interdentali.

Mentre di mattina andrebbero lavati prima di aver fatto la colazione: solo così si riescono ad eliminare tutti i batteri che durante la notte hanno proliferato.

È consigliato anche l’uso del filo interdentale, dato che con esso si ha una pulizia più approfondita.

Inoltre, i dentisti consigliano anche il tempo della pulizia, ovvero non dovrebbe essere inferiore ai 2 minuti.

Il miglior spazzolino che dovreste scegliere dovrebbe essere uno che abbia sia le setole medie sia con le setole morbide. È molto importante anche scegliere una testina che si adatti perfettamente alla vostra bocca e che vi faccia arrivare facilmente tutti i punti.

Per avere un sorriso smagliante, ma anche e soprattutto per la vostra salute, ricordatevi di pulire sempre i vostri denti.